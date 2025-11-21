FC Nantes : un autre ennemi juré prêt à tourmenter les Canaris en plus du Stade Rennais ?

Le FC Nantes pourrait bientôt partager l’antenne de Ligue 1+ avec… les Girondins de Bordeaux, autre rival des Canaris en plus du Stade Rennais.

Alors que les supporters du FC Nantes sont déjà opposés chaque saison à leurs rivaux historiques du Stade Rennais, un autre adversaire pourrait bientôt se rappeler au bon souvenir des Canaris… et de façon inattendue. Les Girondins de Bordeaux, pensionnaires de National 2, attirent désormais l’attention bien au-delà de leur rang actuel.

Selon RMC Sport, Ligue 1+, la plateforme de diffusion du football français, s’intéresserait aux matchs à domicile des Girondins. Derrière cette manœuvre se trouve Nicolas De Tavernost, l’ancien président bordelais, qui viserait à élargir l’audience du club en co-diffusant les rencontres sur cette nouvelle chaîne. L’objectif ? Offrir aux Girondins une visibilité nationale, avec notamment l’installation de quatre caméras pour retransmettre les matchs.

Bordeaux prêt à talonner le FC Nantes sur Ligue 1+ ?

Si ce projet se concrétise, les Bordelais pourraient devenir un « adversaire médiatique » des Canaris, en s’invitant sur les écrans de près de 1,2 million d’abonnés. Même en National 2, Bordeaux conserve un socle de supporters très actif, capable de transformer une simple rencontre en événement suivi dans toute la France.

Sur le terrain, les Girondins ne se laissent pas non plus distancer. Sous la houlette de Bruno Irlès, le club pointe à la troisième place de son groupe après dix journées, à seulement deux points du leader La Roche-sur-Yon. Le prochain défi ? La réserve de Lorient, samedi à 17h, une rencontre qui pourrait donner le ton d’une saison déjà sous haute tension pour les supporters girondins… et potentiellement pour les Canaris, qui auront désormais un autre « ennemi » à surveiller de près.