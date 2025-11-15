Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour

Le club au scapulaire n’a pas apprécié qu’Eric Zemmour s’affiche avec ses couleurs…

A l’image de ses groupes de supporters, les Girondins de Bordeaux ont été choqués de voir Eric Zemmour, de passage en Gironde, poser avec le maillot au scapulaire. Et ils lui ont répondu sèchement samedi sur leurs réseaux. « En ce moment c’est pas terrible », avait souri Zemmour avant d’enfiler la tunique au scapulaire. Une séquence filmée que Zemmour a relayé sur ses comptes sur les réseaux sociaux : « Ça, c’est un cadeau ! En souvenir de la grande équipe des Girondins de Bordeaux ! »

Le FCGB et les Ultras solidaires, tous ont été indignés par Zemmour

Afin d’éviter toute récupération politique, le FCGB a posté à son tour : « Le maillot des Girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser ». Du côté des supporters, les Ultramarines ont eux aussi recadré Zemmour. « C’est avec consternation et colère que nous avons découvert les images d’un raciste notoire condamné sous notre maillot. Au-delà du contresens historique, c’est une insulte aux valeurs populaires du FCGB, à son histoire et à ses supporters. Notre club a dans son histoire été une terre d’accueil pour des réfugiés fuyant les guerres ou les régimes. Au nom de cet héritage, l’antiracisme et l’antifascisme sont des valeurs que nous portons et que nous défendrons partout où nous irons, au stade comme dans la rue. »