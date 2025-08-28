RC Lens Mercato : un ancien crack du PSG et des Girondins relancé pour remplacer Diouf !

Avec le départ d’Andy Diouf vers l’Inter, le RC Lens cherche un renfort offensif capable de combler le vide laissé par son attaquant. Et un nom ressort désormais avec insistance : Yacine Adli, encore joueur du Milan AC mais écarté du projet milanais.

Le RC Lens pourrait frapper un grand coup dans les derniers jours du mercato. Il s’agit de Yacine Adli. Tout au long de l’été, le Milan AC a tenté de trouver un club intéressé par l’ancien milieu des Girondins de Bordeaux, formé au PSG. À quatre jours de la fin du mercato, le milieu offensif français est toujours sous contrat avec le club lombard, malgré son statut d’élément non retenu par les dirigeants. Cette situation ouvre la porte à un possible transfert vers la Ligue 1.

Le RC Lens a déjà pris les devants. Selon MilanPress, le club artésien a contacté l’entourage du joueur de 25 ans pour explorer la possibilité d’un transfert, le but étant de remplacer efficacement Andy Diouf. Bien que le joueur souhaite rester en Italie, des discussions préliminaires ont permis de sonder sa disponibilité et son intérêt pour rejoindre la France avant la clôture du mercato.

Adli à la relance à Lens ?

Dans les prochaines heures, les échanges entre le RC Lens et le Milan AC devraient s’intensifier. Les dirigeants lensois espèrent finaliser rapidement les termes d’un éventuel transfert afin d’intégrer Adli au groupe avant les prochaines rencontres de Ligue 1. L’opération, si elle se concrétise, offrirait à Pierre Sage un joueur capable d’apporter créativité, dynamisme et polyvalence offensive, qualités essentielles pour compenser le départ de Diouf.

Pour Adli, cette hypothétique destination pourrait représenter une opportunité de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu, tout en retrouvant un nouveau championnat compétitif.

« Le coup d’œil de But FC »

« Où s’arrêtera le RC Lens cet été ? Auteurs d’un mercato des plus cohérents, dans le sens des arrivées et des départs, les Sang et Or tentent un coup risqué avec Yacine Adli. Mais si le joueur de 25 ans retrouve son niveau bordelais, il a largement de quoi enflammer Bollaert. »