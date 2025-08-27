RC Lens Mercato : les Sang et Or ont déjà trouvé le successeur de Guilavogui

Le RC Lens serait intéressé par une révélation du dernier championnat de Ligue 1…

Pierre Sage l’a confirmé ce midi en conférence de presse : Morgan Guilavogui va quitter le RC Lens. L’attaquant est en route pour Southampton, le club coaché par Will Still. Et pour lui succéder, le RCL penserait selon Foot Mercato à Abdallah Sima.

Sima ciblé

Prêté par Brighton au Stade Brestois la saison dernière, le Sénégalais a compilé 12 buts et 2 passes décisives , brillant notamment en Ligue des Champions (3 buts). L’ailier de 24 ans est encore sous contrat jusqu’en 2026.