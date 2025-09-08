OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
Revue de presse : heureux au LOSC, Giroud aurait pu signer à Lorient !

La joie d'Olivier Giroud après son but face à l'AS Monaco.
Raphaël Nouet
8 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Giroud se dit épanoui chez les Dogues…

Dans un entretien à France Inter, Olivier Giroud a dit combien il se sentait bien à Lille, où il est arrivé cet été après une expérience décevante aux Etats-Unis : « Olivier Letang m’a tout de suite convaincu que le projet lillois me conviendrait parfaitement. Pour être honnête, avec mes débuts et les personnes que j’ai rencontrées au sein du club, les supporters et les mecs du staff technique et médical, je me sens comme un poisson dans l’eau et je suis content de ce choix. Lille en elle-même, cette ville… J’ai entendu beaucoup de belles choses sur l’état d’esprit, la mentalité des gens du Nord. Le projet de Lille depuis plusieurs années est un projet où on fait monter les jeunes. Il faut des mecs d’expérience un peu aguerris pour les entourer ».

FC Lorient : …et a failli signer chez les Merlus

Dans un entretien à Canal+, Olivier Giroud a expliqué que son grand ami Laurent Koscielny, avec qui il a joué à Arsenal et en équipe de France, avait tenté de le convaincre de signer à Lorient, au moment où il a pris la direction de quitter les Etats-Unis. Mais le LOSC a su se montrer plus convaincant.

OGC Nice : Brahimi vers Santos ?

Libre de tout contrat après avoir résilié son contrat avec l’OGC Nice, Bilal Brahimi pourrait prochainement jouer aux côtés de Neymar ! Selon Nabil Djellit, l’ailier de 25 ans aurait reçu une belle offre de Santos. Les négociations entre les deux parties sont en cours.

Girondins : El Hajjam arrive

Le FCGB s’apprête à accueillir Oualid El Hajjam, libre de tout contrat après la fin de son aventure au Havre. Le latéral droit marocain, âgé de 34 ans, connaît Bruno Irles pour avoir travaillé sous ses ordres à Troyes. L’entraîneur bordelais a confirmé à demi-mots sa venue après la victoire sur Saumur (2-1).

