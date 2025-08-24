Revue de presse : les Girondins de Bordeaux déjà en crise

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : la colère froide de Kebbal après la défaite à Marseille

Auteur d’un but magnifique pour réduire le score à 2-1 puis d’une passe décisive pour Simon sur l’égalisation, Ilan Kebbal était très déçu après la défaite du Paris FC face à l’OM (2-5) hier : « La défaite est méritée. On comprend toujours pas qu’on ne peut pas faire ces erreurs à ce niveau-là. C’est comme la semaine dernière, on fait un bon match. On prend des buts qu’on doit éviter. Mais on voit l’exigence du haut niveau. On va travailler, il va falloir rebondir la semaine prochaine à domicile. C’est énervant de perdre ce match. On avait fait le plus dur en revenant contre une grande équipe. Mais il ne faut pas se mentir, on vient de monter en Ligue 1. Ce n’est pas la crise, on savait que ça allait être difficile. On joue le maintien. Il faut rebondir parce qu’on joue bien et il faut ramener des points ».

OGC Nice : Haise satisfait par l’état d’esprit de ses joueurs

Après trois défaites de rang (les deux contre Benfica en C1, celle face à Toulouse en L1), l’OGC Nice a décroché sa première victoire de la saison hier face à l’AJ Auxerre (3-1). Franck Haise a loué l’état d’esprit de ses troupes, même s’il estime qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir : « Il y a plein d’imperfections encore mais je trouve qu’il y a eu de l’énergie. Il suffit de voir notre premier but. Ceux qui ont joué et ceux qui sont rentrés ont plutôt fait de bonnes choses. Je suis satisfait de l’état d’esprit ».

AJ Auxerre : Pélissier amer après la défaite à Nice

Déçu par le résultat (1-3), l’entraîneur de l’AJA, Christophe Pélissier, l’était beaucoup moins du contenu du match de ses joueurs à l’Allianz Riviera : « On est déçus et le déroulé du match me rend amer. Si on continue comme ça, en étant plus concentrés et solides, ça appelle des résultats meilleurs. C’était difficile pour les entrants à 10 contre 11. Tout le monde a mis de l’énergie ».

AS Monaco : les supporters ont pesé pour que Zakaria reste

Ciblé par Al-Ahly, qui était prêt à payer 24 M€ pour le recruter, Denis Zakaria va finalement rester à l’AS Monaco. Parce que son profil ne faisait pas l’unanimité au sein du club saoudien, parce que l’ASM ne souhaitait pas spécialement vendre son capitaine mais aussi parce que les supporters ont fait pression, explique L’Equipe ! Sur les réseaux sociaux et même via un communiqué publié par le Club des Supporters de Monaco, dans lequel le directeur sportif Thiago Scuro en prenait pour son grade.

Stade Brestois : Lees-Melou espère toujours partir mais…

Courtisé par l’OL, Pierre Lees-Melou est toujours à Brest. Où il pourrait jouer encore cette saison, même si ce n’est pas sa volonté première. Selon L’Equipe, le milieu de terrain aimerait aller voir plus haut mais, pour cela, il faudrait remplir deux conditions. Déjà que l’indemnité proposée par son futur club convienne au SB29 et surtout qu’elle arrive suffisamment tôt pour que les dirigeants bretons aient le temps de lui trouver un remplaçant. Pas gagné, alors que le mercato referme ses portes le 1er septembre !

FC Metz : Sabaly en grève !

L’Equipe révèle que si Cheick Tidiane Sabaly n’a pas fait le voyage à Lyon (0-3), hier, alors qu’il était annoncé dans le groupe, c’est parce qu’il ne s’est pas entraîné depuis lundi ! L’attaquant sénégalais veut ainsi mettre la pression au FC Metz pour décanter son transfert en Angleterre. Mais les Lorrains attendent 5 M€ pour le céder. Présent au centre d’entraînement même s’il ne participe pas aux séances, Sabaly est officiellement blessé à un genou, selon le club, qui ne veut pas envenimer les choses.

Girondins : c’est déjà la crise à Bordeaux !

Après un nul contre Avranches (0-0) et une défaite contre Granville (0-1), les deux à domicile, les Girondins sont déjà en crise ! Les supporters ont grogné au coup de sifflet final hier, les joueurs ayant droit à une remontrance des ultras. L’entraîneur du FCGB, Bruno Irles, a confirmé la mauvaise passe de ses troupes : « C’est un très mauvais début de saison de notre part. On est dans le dur. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos prétentions. Dans ces moments, il faut savoir retourner les joueurs, qui doivent faire preuve de plus de caractère. On est aux Girondins de Bordeaux. On a des attentes de la part de notre direction, de notre public, de nos supporters. Nous devons travailler et montrer un autre visage la semaine prochaine à Châteaubriant. Quand on regarde les stats, les joueurs ont galopé, ont tenté mais cela ne suffit pas. Nous avons fait un bon quart d’heure en début de seconde période, mais cela ne suffit pas. On doit être capable de battre une telle équipe même si elle est disciplinée et bravo d’ailleurs à eux pour leur succès. Avant de faire le geste déterminant, on doit être déterminés ».