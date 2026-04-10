FC Nantes : catastrophe annoncée avant Auxerre

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Le FC Nantes joue gros. Très gros. À l’approche du déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre, l’atmosphère est lourde, presque irrespirable autour des Canaris. Ce rendez-vous est déjà qualifié de “match de la mort”, tant les conséquences pourraient être dramatiques au classement de Ligue 1. En cas de défaite, Nantes pourrait se retrouver à 8 points de son adversaire du jour, tout en voyant Auxerre revenir à une seule longueur de la 15e place. Autant dire que ce duel pourrait définitivement faire basculer la saison. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le climat autour du club qui interpelle…

Un pessimisme généralisé… même chez les observateurs

Du côté des supporters comme des observateurs, la confiance semble avoir totalement disparu.

David Phelippeau, journaliste pour Ouest-France et fin connaisseur du club, n’a pas hésité à afficher son pessimisme publiquement. À la question de savoir si Auxerre allait conforter sa place de barragiste, sa réponse est tombée, sèche : “oui”.

Un avis qui en dit long sur l’état d’esprit actuel autour du FC Nantes.

Ce sentiment est largement partagé par les supporters, encore marqués par la prestation inquiétante face au FC Metz (0-0). Un match sans relief, sans révolte, qui a renforcé les doutes.

“On va se prendre un bouillon” : les fans à bout

Sur les réseaux sociaux, la tendance est claire : le pessimisme domine largement.

Les réactions des supporters nantais sont révélatrices d’un profond malaise :

« Arrête, tu nous fais du mal… même si tu as raison »

« On va se prendre un bouillon face à Auxerre »

« Ça ne nous réussit jamais de jouer là-bas… finito !! »

Des messages forts, parfois désabusés, qui traduisent une perte de confiance totale envers l’équipe.

Ce climat négatif pourrait peser lourd au moment d’aborder un match aussi décisif.

Nantes au bord du gouffre

Le constat est brutal : le FC Nantes n’avance plus.

Manque d’efficacité offensive, fragilité mentale, incapacité à faire la différence dans les moments clés… les signaux sont au rouge. Et face à une équipe d’Auxerre en pleine lutte pour sa survie, la moindre erreur pourrait coûter très cher.

Ce match pourrait bien être un tournant définitif.

Une victoire relancerait totalement les Canaris. Une défaite, en revanche, pourrait plonger le club dans une crise encore plus profonde… avec le spectre de la relégation qui se rapproche dangereusement.

Une fin de saison sous pression maximale

À quelques journées de la fin, chaque point compte. Mais pour Nantes, c’est bien plus qu’un simple match qui se joue.

C’est une question de survie.

Entre pression sportive, doute collectif et défiance des supporters, les Canaris avancent sur un fil. Et face à AJ Auxerre, il faudra montrer un tout autre visage pour éviter le pire.

Une chose est sûre : rarement un match aura été attendu avec autant d’inquiétude du côté de la Beaujoire.