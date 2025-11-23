Revue de presse : un ancien flop de l’OM fait le bonheur des Girondins de Bordeaux, Mahdi Camara (Stade Rennais) a déjoué un vilain tour de Paul Pogba !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Bordeaux vire en tête et remercie Isaak Touré

Après avoir compté jusqu’à sept points de retard après six journées, les Girondins de Bordeaux sont en tête de leur poule de National 2 après 11 journées. Grâce à un but de Royce Openda, ils se sont imposés hier sur le terrain de la réserve de Lorient (1-0). Les hommes de Bruno Irles ont bénéficié de l’expulsion d’Isaak Touré (30e), l’ancien flop de l’OM, toujours placardisé chez les Merlus, qui l’avaient prêté à l’Udinese la saison passée.

Camara a dit non au sombrero de Pogba !

Hier, lors de la victoire du Stade Rennais contre l’AS Monaco (4-1), Paul Pogba a retrouvé les terrains. En fin de match, le milieu monégasque a montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités techniques, ovationné par le public rennais. Mais Pogba a voulu faire un coup du sombrero à Mahdi Camara et l’ancien joueur de l’ASSE n’est pas tombé dans le panneau, comme il l’a expliqué après la rencontre, tout sourire. « Je regarde des vidéos de Pogba depuis que je suis tout petit, je savais qu’il allait faire ça ! »

LOSC : la compo probable face au Paris FC, avec Giroud

Après deux semaines de trêve internationale, les Dogues reçoivent le Paris FC ce soir et selon tous les médias, Olivier Giroud pourrait être préféré à Hamza Igamane, plus performant ces dernières semaines mais qui a disputé les deux matches du Maroc. Au milieu, Genesio, confronté à la suspension d’André, devrait aligner le duo Bouaddi-Bentaleb, avec devant eux Haraldsson, Sarhaoui et Correia. Mbemba et Mandi devraient composer la charnière, avec Meunier et Perraud sur les côtés, et Ozer dans les buts.