Revue de presse : Rennes attaqué au Mercato, une pépite vers l’OL, terrible nouvelle pour les Girondins

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : le SRFC attaqué pour Aït Boudlal et Cissé !

En plus de Jérémy Jacquet, qui rejoindra Liverpool cet été, le Stade Rennais pourrait perdre d’autres jeunes talents de son effectif lors du prochain mercato estival. Et pour cause, Abdelhamid Aït Boudlal serait dans le viseur du Borussia Dortmund, tandis qu’Arsenal se serait lancé à l’assaut de Djaoui Cissé.

Hidouche (La Duchère) a choisi l’OL

Courtisé par plusieurs clubs français et européens, Kyllian Hidouche, attaquant de Lyon La Duchère évoluant dans la catégorie U15 en R1 se rapproche de l’Olympique Lyonnais. Selon RMC, L’actuel attaquant des U15 en R1 de Lyon La Duchère, qui a déjà inscrit 17 buts et délivré six passes décisives en 16 matchs cette saison, est courtisé par une dizaine de centres de formation français et étrangers, comme le Bayern Munich. Mais c’est bien celui de l’OL qui aurait la préférence de l’attaquant franco-algérien né en 2011.

Mais aussi…

OGC Nice : Dante vers un retour au Bayern Munich

Arrivé à l’OGC Nice en 2016, Dante s’apprête à quitter les Aiglons. Le vétéran de 42 ans pourrait rapidement rebondir cet été. En effet, il est déjà annoncé sur le banc de la réserve du Bayern Munich par le média allemand TZ. Le Brésilien a obtenu cet hiver la licence UEFA pro lui permettant d’exercer les fonctions les plus importantes dans un club professionnel. Il s’agirait d’un retour en Bavgière puisqu’il a porté les couleurs du Bayern de 2012 à 2015 avec comme point d’orgue le sacre une victoire en Ligue des champions en 2013.

Girondins : le club interdit de recrutement par la FIFA

Les Girondins de Bordeaux sont interdits de recrutement pour les trois prochains mercatos par la FIFA, dévoile ce jeudi soir Sud-Ouest. Le club au scapulaire a décidé de lancer deux recours pour tenter de lever rapidement cette sanction.

RC Strasbourg : O’Neil croit toujours à une qualification face à Mayence

En quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, le RC Strasbourg s’est incliné ce jeudi soir sur la pelouse de Mayence (2-0). Malgré cette défaite lors de la première manche, le coach du RCSA, Gary O’Neil, croit toujours à une qualification pour le dernier carré de la C4. « Le premier but, c’est une erreur, une déviation, ça peut arriver. Un jeune joueur (Gessime Yassine, ndlr) perd la balle, il y a une déviation, ils marquent en lucarne, ça arrive. Mais le second but sur corner ne peut pas arriver, c’est impossible. On a réglé ça, puis on a essayé, on a eu des occasions. On reste dans le match, on a encore une chance. Le groupe est jeune et doit apprendre rapidement. On doit travailler, se préparer, je suis sûr qu’on peut gagner à la maison. C’est un challenge, je suis sûr qu’on peut y arriver. »

FC Metz : Stambouli de retour face à l’OM

Le FC Metz a dévoilé le groupe retenu par Benoît Tavenot pour le déplacement ce vendredi (21h05) sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur messin est privé de Boubacar Traoré et Believe Munongo, blessés, mais peut compter sur les retours d’Alpha Touré et Benjamin Stambouli.

Le groupe du FC Metz : Fischer, Pape Sy – Kouao, Sané, Gbamin, Colin, Mboula, Yegbe, Ballo-Touré – Deminguet, A. Touré, Stambouli, Sarr, Mbala, Tsitaishvili – Diallo, Michal, Abuashvili, Kvilitaia, Hein.