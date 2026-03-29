Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Pogba et Fati se sont entraînés à Barcelone

Des images diffusées hier soir ont montré Paul Pogba et Ansu Fati en train de s’entraîner dans les installations du FC Barcelone. Le milieu français portait un ensemble de l’Argentine, l’ailier une tenue du Barça. Les deux joueurs ont disputé le match amical contre Burnley jeudi, au cours duquel Pogba a marqué son premier but sous le maillot de l’ASM, et sont donc partis en Catalogne plutôt que de profiter de jours de repos.

TFC : les Violets impactés par la trêve avant le PSG

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est plaint du fait qu’il récupèrera certains joueurs jeudi prochain pour affronter le TFC le lendemain. Mais le site Les Violets explique que les Toulousains seront également impactés par cette trêve internationale. Mark McKenzie et Jacen Russell-Rowe rentreront eux aussi le jeudi après avoir joué dans la nuit de mardi à mercredi avec les Etats-Unis. Ils pourraient être laissé sur le banc. Alexis Vossah, Seny Koumbassa (U19 français), Guillaume Restes (Espoirs français) et Cristian Casseres (Venezuela) vont également revenir tardivement sur Toulouse.

Paris FC : Kanté tend la perche au club

En contacts avec le PFC l’été dernier, Ngolo Kanté a préféré s’engager avec Fenerbahçe. Mais le milieu français, actuellement aux Etats-Unis avec les Bleus, a laissé la porte ouverte à un retour en France à l’intersaison. Il a déclaré : « On était en discussions l’été dernier, comme avec d’autres clubs. Au final, ça ne s’est pas fait. On respecte cet intérêt. Pourquoi pas finir en France, on ne sait jamais ».

Girondins : nouvelle désillusion, adieu la montée ?

Hier, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés à domicile face au mal-classé Chauray (1-3). Les visiteurs menaient 2-0 après quatre minutes de jeu… Après le revers sur la pelouse de La Roche-sur-Yon (0-1) la semaine dernière, la montée s’éloigne pour le FCGB, qui devrait enchaîner une troisième saison de rang en National 2. Bordeaux est toujours 2e du groupe A, mais avec désormais six points de retard et un match de moins à jouer que La Roche-sur-Yon, qui a cartonné les Voltigeurs de Châteaubriand (5-0).