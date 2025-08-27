RC Lens : avant Brest, Sage annonce un départ et en dit plus sur Sinayoko !

Pierre Sage a tenu sa traditionnelle conférence de presse à deux jours d’ouvrir la 3e journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois à Lens (20h45).

Battu par l’OL en ouverture de la saison, le RC Lens a bien réagi en s’imposant au Havre dimanche dernier (2-1). Avant la réception du Stade Brestois à Bollaert, Pierre Sage marche sur des œufs.

« Au Havre, le score était flatteur à la pause, on peut se satisfaire d’avoir vu d’autres valeurs mais à l’avenir il faudra faire bien mieux », a expliqué le coach des Sang et Or dont les propos sont repris par Lensois.com.

Sage a ensuite donné des nouvelles de son groupe – « Ojediran a été préservé. Martin Satriano a encore mal et Morgan Guilavogui est sur le départ » – avant d’en dire plus sur la possible arrivée de Lassine Sinayoko en provenance de l’AJ Auxerre : « Les choses continuent d’évoluer. »