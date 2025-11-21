RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !

FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !
William Tertrin
21 novembre 2025

En conférence de presse avant le choc du maintien entre Nantes et Lorient, Anthony Lopes a partagé son inquiétude quant à la situation de son équipe, tout en diffusant un message clair pour le match.

Le FC Nantes vit une période critique. À la 16e place du classement avec seulement 10 points, les Canaris se trouvent dans la zone barragiste avant d’affronter un concurrent direct pour le maintien : le FC Lorient, 17e également avec 10 points. Dimanche, la Beaujoire sera donc le théâtre d’un duel capital pour l’avenir des Nantais en Ligue 1.

« Niveau comptable, c’est inquiétant »

Pour le gardien et capitaine Anthony Lopes, l’enjeu est clair et urgent : « Ce match peut enclencher pas mal de choses pour la suite de notre championnat, estime-t-il dans des propos rapportés par Ouest-France. Il n’y a pas de calcul à faire, c’est victoire obligatoire. On est dans l’urgence de points, clairement. On est mi-novembre. La première partie de saison va bientôt toucher à sa fin. Niveau comptable, c’est inquiétant… On se doit de gagner dimanche, c’est une obligation. »

Cette déclaration souligne la gravité de la situation. Nantes n’a plus le luxe de tergiverser et doit impérativement engranger des points pour éviter de se retrouver englué dans la zone rouge à l’approche de la trêve hivernale. Chaque rencontre devient alors un véritable test de caractère pour les joueurs et le staff, qui pourraient bien voir la Ligue 2 se rapprocher si les résultats ne s’améliorent pas.

Un tournant de la saison du FCN

Le match contre Lorient pourrait bien être un tournant. Les deux équipes, proches au classement et dans la détresse comptable, savent que la défaite pourrait plonger davantage le club dans une spirale inquiétante. Les Canaris devront faire preuve de rigueur défensive et de créativité offensive pour espérer l’emporter devant leur public.

Le FC Nantes a ici une occasion en or de se relancer et de reprendre un peu de marge sur les places de relégation, mais le message d’Anthony Lopes est sans ambiguïté : « C’est victoire obligatoire. » Le suspense est entier et l’état d’urgence est palpable. Dimanche, la Beaujoire saura si les Canaris ont les ressources pour sortir la tête de l’eau ou si le danger du maintien se rapproche dangereusement.

FC NantesLigue 1
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

L'entraîneur du RC Strasbourg, Liam Rosenior.
Ligue 1...

RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !

Par William Tertrin
FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !
FC Nantes...

FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !

Par William Tertrin
OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude
Ligue 1...

OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue 1...

PSG : João Neves a semé le chaos à Paris, Luis Enrique sonne l’alerte

Par William Tertrin
PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !
PSG...

PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !

Par Louis Chrestian
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la rumeur d’un grand retour de Messi est relancée !

Par William Tertrin
Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !
Ligue 1...

Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !

Par Louis Chrestian
RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou

Par William Tertrin
OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !
Mercato...

OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !
ASSE...

ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…
FC Nantes...

FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…

Par Louis Chrestian
OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?
OM...

OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?

Par Louis Chrestian
Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
OL...

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !

Par Louis Chrestian
OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !
Juventus Turin...

OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !
ASSE...

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !

Par Louis Chrestian
La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !
FC Nantes...

La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !
ASSE...

ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !
OGC Nice...

OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !

Par Louis Chrestian
OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !
Ligue 1...

OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !

Par William Tertrin
ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !
ASSE...

ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet