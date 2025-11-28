OL – FC Nantes : les Canaris encore amoindris à Lyon, Luis Castro fixe ses attentes

Le FC Nantes aborde un déplacement délicat à l’OL, qui vient de cartonner en Ligue Europa.

Hier, l’OL a pris la tête de la Ligue Europa en allant atomiser le Maccabi Tel-Aviv (6-0) dans le sillage d’un Corentin Tolisso en feu, auteur d’un triplé. Pour le FC Nantes, ce déplacement dans le Rhône s’annonce délicat. En conférence de presse, Luis Castro a indiqué que le FCN serait encore amoindri. « Louis Leroux et Francis Coquelin sont à l’infirmerie, Mickayl Lahdo est encore incertain », a-t-il glissé.

Castro demande du calme au FC Nantes

Le Portugais a aussi fixé ses attentes… « Je pense qu’on a besoin de plus de calme dans nos situations, mais la Ligue 1 ne laisse pas beaucoup de temps. C’est le point le plus difficile. Si tu veux être joueur de haut niveau, il faut être conscient aussi de la pression ».

Youssef-El-Arabi a quant à lui tenu à retirer le positif du match nul de Lorient (1-1) : « Avec du recul, c’est vrai qu’on a eu une entame difficile. Il y a eu de la précipitation, des ballons perdus. Mais le plus important, ça a été la réaction qui a amené l’égalisation. Il y a du caractère dans cette équipe. Contre Lyon, on part en outsider. Mais on y va aussi avec nos armes, parce qu’on a besoin de points ». Le rendez-vous est pris.