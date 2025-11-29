Arrivé plein de promesses au FC Nantes cet été, Yassine Benhattab (23 ans) a perdu la confiance de son coach Luis Castro. Son avenir pourrait s’écrire loin de la Jonelière.

Yassine Benhattab, élu meilleur joueur du National 2024-2025 sous les couleurs d’Aubagne, semblait destiné à briller en Ligue 1. Avec 7 buts et 10 passes décisives, le jeune ailier gauche avait fait sensation. Titulaire lors des premières journées au FC Nantes, il avait montré un football virevoltant et créatif… avant que tout ne bascule.

Une mise à l’écart incomprise

Depuis fin septembre, Benhattab vit un véritable calvaire. Relégué sur le banc, il n’a cumulé que 69 minutes de jeu sur ses sept derniers matchs et n’a même pas été inscrit sur la feuille de match lors du nul contre le FC Lorient (1-1) dimanche dernier. Pas de blessure, aucun problème physique : la décision est « purement sportive », selon Luis Castro. Un choix qui en dit long sur la rupture entre l’entraîneur et le natif de Marseille, alors que Benhattab reste l’un des rares créatifs du FC Nantes. Une situation difficile à encaisser pour le joueur de 23 ans.

Un avenir loin de Nantes ?

Alors que l’avenir de Castro lui-même est incertain, le déplacement à Lyon dimanche (21h05) pourrait être déterminant : plusieurs clubs de Ligue 2 suivent déjà de près le dossier Benhattab, selon Jeunes Footeux. L’éventualité d’un changement sur le banc du FC Nantes pourrait redistribuer les cartes, mais pour l’instant, le jeune ailier semble condamné à préparer ses valises.