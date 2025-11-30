OL – FC Nantes : Fonseca a le onze gagnant, coup dur pour Abline !

L’OL accueille le FC Nantes au Groupama Stadium en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45). Voici les compositions probables des deux équipes au coup d’envoi.

Paulo Fonseca ne change pas une formule qui marche. Selon L’Équipe, la récente formule à trois centraux devrait être reconduite à l’OL face au FC Nantes, notamment en l’absence de Clinton Mata, indisponible pour cette rencontre (ischio-jambiers).

L’entraîneur de l’OL insiste avec ce schéma qui préfigure l’absence de Mata et de Moussa Niakhaté lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Le fait de recentrer Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico permet également d’utiliser Abner dans un poste de piston à vocation hybride qui met plus en valeur sa capacité offensive tout en édulcorant sensiblement l’aspect défensif de son jeu.

Enfin, Pavel Sulc et Corentin Tolisso devraient soutenir Martin Satriano, seul en pointe, comme au coup d’envoi face à Tel-Aviv en Ligue Europa, jeudi dernier (6-0). Du côté du FC Nantes, Luis Castro devrait titulariser Matthis Abline sur le flanc droit pour laisser le gauche à Herba Guirassy. Un coup dur pour Abline, qui préfère de loin évoluer à gauche voire en pointe, où Youssef El-Arabi devrait démarrer la rencontre.