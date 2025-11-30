RC Lens : on sait qui remplacera Gradit à Angers
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL – FC Nantes : Fonseca a le onze gagnant, coup dur pour Abline ! 

Matthis Abline (FC Nantes)
Bastien Aubert
30 novembre 2025

L’OL accueille le FC Nantes au Groupama Stadium en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45). Voici les compositions probables des deux équipes au coup d’envoi.

Paulo Fonseca ne change pas une formule qui marche. Selon L’Équipe, la récente formule à trois centraux devrait être reconduite à l’OL face au FC Nantes, notamment en l’absence de Clinton Mata, indisponible pour cette rencontre (ischio-jambiers).

L’entraîneur de l’OL insiste avec ce schéma qui préfigure l’absence de Mata et de Moussa Niakhaté lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Le fait de recentrer Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico permet également d’utiliser Abner dans un poste de piston à vocation hybride qui met plus en valeur sa capacité offensive tout en édulcorant sensiblement l’aspect défensif de son jeu. 

Enfin, Pavel Sulc et Corentin Tolisso devraient soutenir Martin Satriano, seul en pointe, comme au coup d’envoi face à Tel-Aviv en Ligue Europa, jeudi dernier (6-0). Du côté du FC Nantes, Luis Castro devrait titulariser Matthis Abline sur le flanc droit pour laisser le gauche à Herba Guirassy. Un coup dur pour Abline, qui préfère de loin évoluer à gauche voire en pointe, où Youssef El-Arabi devrait démarrer la rencontre. 

FC NantesLigue 1OL
#A la une#ONZE DE DÉPART

Les plus lus

Pierre Sage (RC Lens)
Angers SCO...

RC Lens : on sait qui remplacera Gradit à Angers

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes : Fonseca a le onze gagnant, coup dur pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
AS Monaco...

PSG : Pierre Ménès crie au scandale arbitral à Monaco 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt (11-1) : Horneland adoube les jeunes et apporte un bémol au carton des Verts 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : De Zerbi tacle ses joueurs, Benatia sort un dossier très lourd sur l’arbitrage

Par Bastien Aubert
Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?
ASSE...

Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?

Par Louis Chrestian
RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?
Mercato...

RC Lens : Gradit out, les Sang et Or doivent-ils recruter ?

Par Laurent Hess
Estevao (Chelsea)
Compétitions...

FC Barcelone : le nouveau crush de Nicki Nicole futur coéquipier de Lamine Yamal ?

Par Bastien Aubert
OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse
Ligue 1...

OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse

Par Laurent Hess
RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !
Ligue 1...

RC Lens : Gradit sort du silence et pense déjà à son come back !

Par Laurent Hess
ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt
ASSE...

ASSE : Ben Old et Cardona régalent, les jeunes assurent… les notes des Verts contre Ecotay-Moingt

Par Laurent Hess
OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne
Liga...

OL Mercato : un Flop lyonnais en plein cauchemar en Espagne

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !
Ligue 1...

Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !

Par Laurent Hess
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : déjà un point de chute pour Benhattab !

Par Bastien Aubert
OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League
Mercato...

OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM – Toulouse : De Zerbi a fait ses choix, voici sa compo

Par Laurent Hess
OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons
Ligue 1...

OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons

Par Laurent Hess
ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !
Bundesliga...

Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état
AS Monaco...

Monaco – PSG : Lucas Chevalier a eu très peur pour sa carrière, sa cheville dans un sale état

Par Laurent Hess
Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher
AS Monaco...

Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher

Par Laurent Hess
Florian Thauvin (OM)
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin gâche la vie de Greenwood à l’OM 

Par Bastien Aubert
FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo
FC Barcelone...

FC Barcelone – Alaves : Lamine Yamal sonne la révolte, l’énorme sauvetage de Joan Garcia en vidéo

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet