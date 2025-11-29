Luis Castro n’a pas l’intention de rendre les armes sur le banc du FC Nantes même s’il sait sa situation précaire…

Luis Castro ne compte pas céder face à la pression. Alors que le FC Nantes patine et que les résultats récents inquiètent les dirigeants, l’entraîneur portugais a pris la parole pour faire passer un message clair : il reste concentré sur son projet et ne se sent pas menacé sur le banc.

Un soutien intact du vestiaire

« Je ne suis pas inquiet, je ne me sens pas menacé. Pas du tout. Après, si le club aboutit dans sa réflexion, que le problème, c’est Luis Castro, c’est à Nantes de faire quelque chose », a-t-il déclaré à Ouest-France. Malgré la tempête, Castro peut compter sur ses joueurs. Youssef El Arabi a rappelé l’importance de rester soudés : « On doit rester soudés, ne pas lâcher ». L’ancienne erreur d’un mercato estival trop léger et d’un effectif manquant d’expérience a été identifiée, et la solution passera par le mercato hivernal : recruter du sang neuf, expérimenté et rompu à la Ligue 1, pour renforcer l’équipe sans bouleverser le projet.

Un projet intact et une détermination intacte

Castro a confirmé sa vision intacte au FC Nantes : « Tout le monde sait au club ce que j’ai dit en juin, en juillet et ce que je dis aujourd’hui. Je redis la même chose : on a besoin de ça, de ça et de ça. Je n’ai pas changé un millimètre, je suis tranquille. » Déterminé, il se dit capable de se lever chaque matin à 100 % pour faire avancer son groupe : « Mon groupe continue de travailler, les joueurs ont envie de changer les choses. Mon travail, c’est de développer le collectif et d’être devant les joueurs quand ça va mal. » À quelques semaines du mercato hivernal, Castro affiche sa volonté de rester à Nantes et de mener son projet jusqu’au bout. Le message est clair : il ne quittera pas le navire, même dans les eaux agitées.