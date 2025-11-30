Stade Rennais : Habib Beye prêt à sauver la peau de Luis Castro au FC Nantes ?

Le redressement spectaculaire opéré par le Stade Rennais en Ligue 1 pourrait donner des idées au FC Nantes de Luis Castro.

Le Stade Rennais est en train de réaliser un véritable exploit et cette renaissance pourrait inspirer le FC Nantes de Luis Castro. Après un début de saison compliqué, les Rouge et Noir, sous la houlette d’Habib Beye, ont enchaîné quatre victoires consécutives pour se repositionner dans le haut du classement.

Une série qui redonne espoir à tous les clubs en difficulté. L’insider Emmanuel Merceron l’a souligné sur X : « Rennes 4ème vendredi soir ! Quel redressement de dingue ! Si les joueurs du FC Nantes pouvaient avoir la bonne idée de sauver la tête de Castro comme les Rennais l’ont fait pour sauver celle de Beye. »

Beye l’a fait à Rennes, pourquoi pas Castro à Nantes ?

La comparaison est claire : tout comme Beye, Castro se retrouve sous pression, avec des supporters et dirigeants qui scrutent chaque résultat du FC Nantes. Ce redressement spectaculaire montre qu’un club peut inverser la tendance rapidement lorsqu’un collectif se met à jouer avec détermination et confiance.

Beye, arrivé dans une situation délicate, a su insuffler une dynamique positive et obtenir des résultats qui semblaient impossibles quelques semaines plus tôt. Pour le FC Nantes, la leçon est simple : un sursaut collectif pourrait non seulement sauver Castro, mais aussi relancer une équipe qui doit retrouver sa solidité et sa créativité sur le terrain. La Ligue 1 ne laissera pas de répit.