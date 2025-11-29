Le Stade Rennais pourrait connaître un mercato hivernal très animé : deux départs sont déjà dans les tuyaux et un nouveau crack de Ligue 1 est ciblé !

Revenu sur le devant de la scène après quatre victoires d’affilée, le Stade Rennais ne compte pas perdre pied au mercato. Selon l’insider Jonatan, très bien informé sur les coulisses du club breton, plusieurs mouvements seraient déjà en préparation : « Rumeur assez persistante depuis quelques semaines : Fofana et Blas seraient sur le départ. Ça parlerait d’une offre d’un club autour de 15 M€ pour ce dernier. Et Illan Kebbal serait apprécié (il l’était déjà cet été). »

Blas, une vente possible à 15 millions

Blas, milieu offensif incontournable du Roazhon Park, pourrait donc quitter le Stade Rennais contre un chèque d’environ 15 millions d’euros. Un montant significatif pour un joueur qui a régulièrement pesé dans le jeu offensif de l’équipe. Si le départ se confirmait, il s’agirait d’une décision stratégique pour le club : sécuriser une belle plus-value tout en libérant une place pour un renfort ciblé. Le timing serait d’autant plus crucial que le mercato hivernal approche à grands pas et que le club doit préparer la deuxième partie de saison.

Beye déjà à l’affût pour trouver le successeur

Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, ne compte pas perdre de temps puisque Kebbal, dont le profil avait déjà été étudié durant l’été, serait en tête de liste pour remplacer Blas. Le jeune ailier du Paris FC correspond au profil recherché : créatif, capable d’évoluer dans l’entrejeu et d’apporter immédiatement du dynamisme à l’attaque rennaise. Le SRFC chercherait ainsi à assurer une transition fluide afin de ne pas déséquilibrer l’équipe, tout en renforçant un secteur offensif qui doit rester performant.

Un mercato sous haute tension au Stade Rennais

Le départ éventuel de Blas pourrait également déclencher d’autres ajustements dans l’effectif. Fofana, lui aussi annoncé sur le départ, fait partie de cette possible réorganisation. Beye devra jongler entre opportunités de vente et besoins sportifs, en veillant à ce que le Stade Rennais conserve un noyau solide capable de viser ses objectifs pour la seconde moitié de la saison.