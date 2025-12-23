Foot01 prédit un bras de fer entre Lucas Stassin (21 ans) et les dirigeants de l’ASSE pour forcer son départ au mercato hivernal.

La rupture couve à l’ASSE. À l’approche du mercato hivernal, le dossier Lucas Stassin s’annonce explosif et pourrait rapidement virer au bras de fer. Selon Foot01, un clash entre Lucas Stassin et les dirigeants de l’ASSE est de plus en plus probable.

Des rêves de Mondial brisés pour Stassin ?

À 21 ans, l’attaquant belge verrait d’un très mauvais œil l’idée de passer une nouvelle demi-saison en Ligue 2, au risque de compromettre ses ambitions internationales et donc de Coupe du Monde 2026. Jamais convoqué par Rudi Garcia, Stassin doit pour l’instant se contenter des Espoirs belges, dans l’attente hypothétique d’un sélectionneur qui accepterait d’appeler un attaquant évoluant en Ligue 2. Une perspective jugée très peu crédible aujourd’hui, et que le joueur aurait parfaitement intégrée. Ce contexte n’est pas anodin. L’ancien de Westerlo souhaitait déjà dans l’idée de quitter l’ASSE l’été dernier, lorsque plusieurs clubs avaient engagé des discussions. Ses envies d’ailleurs n’auraient pas disparu. Mais du côté des dirigeants stéphanois, la position reste ferme. Cet hiver, pas question de vendre Lucas Stassin… ni Zuriko Davitashvili.

L’ASSE ne lâche rien

Eirik Horneland a bien tenté d’éteindre l’incendie. La semaine dernière, l’entraîneur norvégien de l’ASSE se voulait rassurant : « On a réglé le souci avec Zuriko. Lucas est dans la même situation. Il y a eu beaucoup de bruits, de communication autour de lui. Il est revenu blessé de Belgique mais depuis qu’il a repris il travaille très bien. C’est le meilleur Lucas que je vois depuis le début de la saison. » Un discours apaisant, mais qui ne ferait pas l’unanimité. Selon L’Équipe, la réalité serait bien différente. Sous contrat jusqu’en 2028, Stassin serait déterminé à quitter le Forez dès cet hiver pour maximiser ses chances de disputer le Mondial. Une obsession qui pourrait le pousser à forcer la main de ses dirigeants. À moins que les fêtes de fin d’année et ses lots de bons sentiments ne suffisent à apaiser une situation qui pourrait vite se tendre.