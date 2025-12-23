À LA UNE DU 23 DéC 2025
[10:28]OM, Stade Rennais Mercato : nouveau duel explosif pour un Marocain très convoité !
[10:13]ASSE Mercato : deux priorités ciblées par Kilmer, un hiver à haut risque pour les Verts
[09:50]Revue de presse espagnole : Flick réclame une recrue d’urgence au Barça, Vinicius doute d’un avenir au Real
[09:30]RC Lens : un flop industriel des Sang et Or meilleur buteur de la CAN ?
[09:11]OL Mercato : coup dur de dernière minute pour Endrick (Real Madrid) !
[08:48]OM : fin de saison pour Aguerd ? Le verdict est tombé !
[08:15]OL Mercato : Endrick envoie un buteur très courtisé au FC Nantes ! 
[07:45]PSG Mercato : la short-list de Luis Enrique a fuité, six noms ciblés cet hiver ! 
[07:19]ASSE : les Verts tiennent une première recrue hivernale qui vient de Ligue 2 ! 
[07:00]OM : dans le rouge, McCourt cherche un nouvel actionnaire ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : les Verts tiennent une première recrue hivernale qui vient de Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 07:19
💬 Commenter
Ivan Gazidis (ASSE)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre


Après le grand ménage dans l’organigramme sportif, l’ASSE poursuit sa refonte en profondeur… cette fois dans l’ombre, mais avec un enjeu capital.

Le staff médical de l’ASSE est en pleine reconstruction. Le départ d’Hubert Largeron, figure historique du club, a marqué un véritable tournant. Une rupture assumée, symbolique, et surtout révélatrice de la nouvelle ère impulsée par la direction stéphanoise. Selon les informations de Ouest-France, les Verts pourraient prochainement enregistrer l’arrivée de Ruben Pacheco. 

Pacheco arrive de Laval

Actuellement en poste au Stade Lavallois, ce kinésithérapeute reconnu viendrait renforcer un secteur en chantier. Un renfort loin d’être anodin dans un contexte où les blessures s’enchaînent et où la saison est déjà marquée par une véritable hécatombe physique. Ruben Pacheco ne serait d’ailleurs pas le seul nouveau visage. Son arrivée viendrait compléter celle de Romain Maillé, ancien de l’INF Clairefontaine, annoncée début décembre. Passé par l’OL, l’équipe de France U20 et la FFF, Maillé affiche un CV solide et incarne la volonté claire du club : professionnaliser, spécialiser et moderniser la prise en charge médicale des joueurs.

Kilmer a tout restructuré à l’ASSE 

Depuis le rachat par Kilmer Sports Ventures, l’ASSE a profondément repensé sa structure performance. Sous la houlette de Donough Holohan, plusieurs profils étrangers sont venus étoffer l’équipe : Calum Daley, Foivos Papastaikoudis, puis plus récemment Ben Smalley, en provenance de Crystal Palace. L’arrivée de ce dernier entraîne un changement notable en interne. Selon Peuple Vert, Paolo Gaudino voit ses missions évoluer. Désormais chargé de la réathlétisation, il accompagnera le groupe dans la préparation physique, un rôle auparavant occupé par Tivey ou Guy avant leurs départs.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot