Après le grand ménage dans l’organigramme sportif, l’ASSE poursuit sa refonte en profondeur… cette fois dans l’ombre, mais avec un enjeu capital.

Le staff médical de l’ASSE est en pleine reconstruction. Le départ d’Hubert Largeron, figure historique du club, a marqué un véritable tournant. Une rupture assumée, symbolique, et surtout révélatrice de la nouvelle ère impulsée par la direction stéphanoise. Selon les informations de Ouest-France, les Verts pourraient prochainement enregistrer l’arrivée de Ruben Pacheco.

Pacheco arrive de Laval

Actuellement en poste au Stade Lavallois, ce kinésithérapeute reconnu viendrait renforcer un secteur en chantier. Un renfort loin d’être anodin dans un contexte où les blessures s’enchaînent et où la saison est déjà marquée par une véritable hécatombe physique. Ruben Pacheco ne serait d’ailleurs pas le seul nouveau visage. Son arrivée viendrait compléter celle de Romain Maillé, ancien de l’INF Clairefontaine, annoncée début décembre. Passé par l’OL, l’équipe de France U20 et la FFF, Maillé affiche un CV solide et incarne la volonté claire du club : professionnaliser, spécialiser et moderniser la prise en charge médicale des joueurs.

Kilmer a tout restructuré à l’ASSE

Depuis le rachat par Kilmer Sports Ventures, l’ASSE a profondément repensé sa structure performance. Sous la houlette de Donough Holohan, plusieurs profils étrangers sont venus étoffer l’équipe : Calum Daley, Foivos Papastaikoudis, puis plus récemment Ben Smalley, en provenance de Crystal Palace. L’arrivée de ce dernier entraîne un changement notable en interne. Selon Peuple Vert, Paolo Gaudino voit ses missions évoluer. Désormais chargé de la réathlétisation, il accompagnera le groupe dans la préparation physique, un rôle auparavant occupé par Tivey ou Guy avant leurs départs.