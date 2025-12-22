Après l’élimination de l’ASSE à Nice ce dimanche en Coupe de France (1-2), Eirik Horneland a regretté les absences dans son effectif.

Encore un match révélateur, encore les mêmes maux. Éliminée à Nice en Coupe de France (1-2), l’ASSE a une nouvelle fois affiché ses limites, notamment en défense. En conférence de presse, Eirik Horneland n’a pas cherché d’excuses, mais ses mots traduisent une évidence : sans renforts ciblés en janvier, la mission redressement s’annonce très compliquée. Face à l’OGC Nice, les Verts n’ont pourtant pas sombré. Malgré un effectif amoindri, Horneland a tenu à souligner l’état d’esprit de ses joueurs et les opportunités créées. « Malgré cela, nous nous sommes procuré deux ou trois vraies occasions pour revenir au score. C’est ce qui nous a manqué ce soir. Il y a eu de bonnes choses, mais aussi des problèmes récurrents que nous traînons depuis le début de la saison », a reconnu le technicien norvégien. Une analyse lucide, presque clinique, d’un match qui ressemble à beaucoup d’autres depuis un an.

« Nous sommes capables de marquer mais… »

Le constat est désormais clair et assumé publiquement. « Ce match reflète assez bien notre situation actuelle à l’ASSE. Nous sommes capables de marquer, mais nous encaissons encore trop de buts. C’est une réalité qui dure depuis un an et qui ne s’est pas corrigée », a insisté Horneland, pointant un mal profond, bien installé, et toujours pas résorbé malgré le changement de staff et de discours. Surtout, l’entraîneur de l’ASSE a refusé toute approche superficielle. « Si tout se réglait par les discours, ces problèmes seraient déjà derrière nous. Cela doit passer par le travail quotidien, par la personnalité des joueurs et par une véritable culture d’équipe. Nous devons être plus solides et mieux organisés collectivement. Ce n’est pas qu’une question de mots. » Un message fort, presque un avertissement, adressé autant à son groupe qu’à sa direction.

Horneland attend Lamba et Ferreira

Horneland assume pleinement l’identité offensive de son équipe, mais il en connaît désormais le prix. « Cette équipe a un vrai goût pour l’attaque, c’est évident. Mais il nous manque encore une mentalité défensive plus affirmée », a-t-il lâché, avant de citer un exemple précis. « Ce soir, un joueur comme Mahmoud Jaber a été exemplaire, capable d’être performant dans les deux registres. » Une référence qui en dit long sur le profil recherché pour renforcer l’effectif. Et c’est là que janvier entre clairement dans l’équation. Le coach n’a pas caché l’impact des absences, ni ce qu’elles révèlent. « Ce qui nous fait défaut, c’est aussi la continuité. Des joueurs comme Chico Lamba ou João Ferreira nous auraient apporté de la stabilité, comme sur d’autres matches. Nous avons du mal à nous appuyer sur une ligne défensive durable. » En creux, le coach de l’ASSE confirme que son groupe manque de garanties, notamment en défense. Vivement 2026 !