ASSE : une polémique a éclaté à Nice, Horneland se fait dézinguer !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Situation quasi surréaliste du côté de l’AS Saint-Étienne à Nice : malgré un match tendu en Coupe de France, toutes les attentions se sont portées sur Djylian N’Guessan. Pourquoi l’attaquant de 17 ans, que tout le monde annonçait prêt à rentrer pour changer le cours du match, est-il finalement resté vissé sur le banc malgré un échauffement remarqué ? Derrière ce choix, c’est tout le mercato qui s’enflamme autour du prodige stéphanois.

Un match à suspense et des choix incompris

Lors de ce 32e de finale face à l’OGC Nice, l’ASSE s’est retrouvée menée, cherchant la faille dans les derniers instants d’une rencontre crispée. Pendant que le staff multipliait les options offensives, N’Guessan s’est échauffé longuement à la pause, laissant croire à une future entrée. Pourtant, il restera au final spectateur, intriguant supporters comme observateurs.

Interrogé après la rencontre sur l’absence de son jeune attaquant, Eirik Horneland a lâché une déclaration qui sème le trouble : “Il ne pouvait pas jouer, je n’ai pas compris…”. En cause, une douleur aux ischios détectée avant le match. Selon le coach, le joueur s’était entretenu avec le staff médical, décidant qu’il ne serait finalement pas apte. Mais l’image de N’Guessan à l’échauffement a laissé planer un douloureux sentiment d’incompréhension, aussi bien dans le vestiaire qu’en tribunes.

Sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont pas hésité à donner leur avis, et se sont lâchés, non pas sur N’Guessan, mais bien sur leur coach Eirik Horneland :

« On ne comprends plus rien de ce coach et de ses joueurs en carton! » « Ce n’est pas l’ami norvégien qui compose le groupe ?? Ni les compos !! Incroyable de nullité cet entraîneur » « Le seul qui comprend rien, c’est horneland. » « Ah parce que c’est lui qui prend la décision de s’échauffer sans que le coach le demande ? Les interventions d’Horneland commence à me gonfler sincèrement ! » « Sortie complètement lunaire d’Horneland au sujet de Nguessan, qui s’ajoute aux 18176262 incompréhensions qui traduisent le manque de communication entre le coach et son staff/les dirigeants Il serait peut être temps pour Kilmer de se bouger ».

Mercato : Chelsea, Arsenal et l’Europe veulent déjà N’Guessan

Dans les coulisses, l’imbroglio entourant la santé du joueur n’a fait qu’attiser davantage la convoitise des plus grands clubs européens. Déjà sujet à de nombreuses rumeurs, Djylian N’Guessan se retrouve au centre d’une bataille féroce en vue du prochain mercato. Chelsea aurait déjà adressé une offre de l’ordre de 8 millions d’euros, selon les dernières indiscrétions. Cet intérêt s’accompagne de celui de clubs comme Arsenal et Brentford, en embuscade pour s’offrir l’un des espoirs les plus suivis de Ligue 2.

L’ASSE, de son côté, se montrerait ferme. Si l’offre anglaise pour Djylian N’Guessan intéresse son entourage, la direction entendrait tirer jusqu’à 12,5 millions d’euros d’un éventuel transfert, preuve de la valeur attribuée à son joyau. D’autres géants comme la Juventus, Dortmund et même le Paris Saint-Germain surveillent de près l’évolution de la situation, rendant la fin de contrat de N’Guessan en 2027 déjà explosive.

L’intensité des tractations n’est d’ailleurs pas nouvelle. Dans un passé tout récent, l’intérêt d’Arsenal et de Tottenham pour N’Guessan avait déjà placé le club ligérien face à une décision cruciale pour son avenir et pour celui de sa pépite.

Un nouveau coup dur pour la formation stéphanoise ?

L’hypothèse d’un nouveau départ précoce pour l’un des joyaux du centre de formation des Verts fait grimacer plus d’un supporter. Depuis l’arrivée de Kilmer à la tête du club, la difficulté à retenir les meilleurs jeunes s’est accentuée. Voir s’envoler N’Guessan serait un symbole fort, illustrant les tensions entre ambition sportive, nécessité financière, et réalité du marché.

Au-delà du cas individuel, c’est toute la politique de formation de l’ASSE qui se trouve interrogée. Les précédents départs, associés à l’émergence rapide du joueur, pèsent sur l’image de l’institution. Sur la pelouse, comme dans les bureaux, le dossier N’Guessan marque un tournant. Le prochain mercato dira vite si Saint-Étienne saura préserver ses talents ou s’il faudra une nouvelle fois composer avec un exode prématuré.