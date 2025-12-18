À LA UNE DU 18 DéC 2025
ASSE Mercato : une offre est arrivée pour N’Guessan, Kilmer Sports veut le pactole !

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 18:30
Djylian N'Guessan avec l'équipe de France U20.
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le jeune attaquant de l’ASSE Djylian N’Guessan (17 ans), qui refuse de prolonger son contrat, a fait l’objet d’une offre d’un club anglais. Refusée par les Verts, qui ont fixé un tarif élevé.

L’Equipe vient de révéler que l’AS Saint-Etienne avait reçu une offre de 8 M€ de Chelsea pour Djylian N’Guessan. L’attaquant de 17 ans, en fin de contrat en 2027 avec les Verts et qui refuse de prolonger, était jusqu’à présent plus proche de s’engager avec un club allemand. Mais d’après le quotidien sportif, c’est plutôt en Premier League que se situe son avenir puisqu’outre Chelsea, Arsenal et Brentford le suivent. Mais ce sont donc les Blues qui ont dégainé les premiers. Cependant, l’ASSE a repoussé cette offre. Selon L’Equipe, Kilmer Sports a fixé le bon de sortie de sa pépite à 12,5 M€ !

En signant à Chelsea, il pourrait être prêté à Strasbourg

Sur Transfermarkt, Djylian N’Guessan est coté à 2 M€. Mais l’AS Saint-Etienne pense vraiment que le jeune attaquant a le potentiel pour aller très haut. Professionnel depuis un an, il a été surclassé pour jouer la Coupe du monde des moins de 20 ans avec l’équipe de France, compétition au cours de laquelle il a atteint les demi-finales (1-1, 4 t.a.b. à 5 face au Maroc). Durant le tournoi, même s’il a manqué le dernier tir au but face aux Lions de l’Atlas, qui sont allés au bout, N’Guessan a prouvé sa valeur.

Après lui avoir vendu Mathis Amougou pour 15 M€ l’hiver dernier, l’AS Saint-Etienne pourrait de nouveau faire affaire avec Chelsea en janvier. Le risque étant le même, à savoir que N’Guessan soit prêté dans la foulée ou six mois plus tard à Strasbourg. Ce qui fait qu’il aurait de grandes chances d’affronter les Verts la saison prochaine…

