Wilfried Nancy, entraîneur français que Kilmer Sports a envisagé de recruter à l’AS Saint-Etienne, a perdu ses quatre premiers matches avec le Celtic, un record. Et des dossiers humiliants sortent sur lui.

Le Celtic Glasgow disputait hier soir un match en retard de la 11e journée sur la pelouse de Dundee United. Les Bhoys ont ouvert le score en première période par Maeda mais se sont faits renverser en seconde période, après avoir énormément gâché et avoir encaissé un second but magnifique. Cela fait désormais quatre défaites en autant de matches pour Wilfried Nancy, arrivé il y a pile deux semaines sur le banc du Celtic. La mine déconfite, le Français auquel Kilmer Sports a pensé pour prendre la suite d’Olivier Dall’Oglio il y a un an à l’ASSE puis celle d’Eirik Horneland il y a quelques semaines a tenté de positiver. Mais les supporters commencent déjà à réclamer sa démission…

Un troll et deux vidéos accablantes

Le souci, c’est que Nancy est tombé dans un cercle vicieux et il n’est pas aidé. Déjà, avant le match, il a cru bon de changer sa photo d’accueil sur les réseaux sociaux pour mettre un dessin où l’on voit deux cercles qui se croisent. Dans l’un, il y a écrit « les choses qui comptent » et dans l’autre « les choses que tu peux contrôler ». Leur croisement est colorié en noir et il est indiqué qu’il faut travailler sur cette partie. Dundee United a trollé ce dessin après la victoire en mettant deux ronds sur la photo annonçant le score final, l’un avait un W (comme win, victoire), l’autre un L (comme lose, défaite), le résultat étant placé dans leur croisement. Interrogé sur ce dessin, Wilfried Nancy a expliqué avoir commis une erreur car ça concernait l’époque où il était en poste aux Etats-Unis et avoir oublié de le changer…

Mais ce n’est pas tout ! Deux vidéos accablantes le concernant sont sorties. Dans la première, on le voit rencontrer James Forrest lors de son arrivée au club. Et il ne sait clairement pas de qui il s’agit alors que l’ailier joue depuis 16 ans au Celtic, où il a été formé, et est 7e au niveau des matches joués avec les Hoops ! Et puis, alors qu’un média lui demandait s’il avait du mal à prendre la mesure de l’Ecosse, Wilfried Nancy a expliqué qu’il connaissait bien le football local car il avait signer à Carlisle… qui joue en Angleterre ! Ajoutez à cela son prédécesseur, Martin O’Neill, qui a expliqué que le Français ne lui avait parlé que 5 minutes avant son départ sans lui demander des tuyaux sur les joueurs et vous obtenez un Wilfried Nancy aux abois. Et qui a certainement refroidi plus d’un club de le recruter à l’avenir !