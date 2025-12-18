Ce jeudi soir, le Maroc dispute la finale de la Coupe Arabe face à la Jordanie. L’ancien ailier de l’ASSE Oussama Tannane a ouvert le score dès la 3e minute d’un lob du milieu de terrain.

Oussama Tannane s’est rappelé aux bons souvenirs des supporters stéphanois, ce jeudi soir, en inscrivant un but magistral. Enfin, aux bons souvenirs… Aux souvenirs tout court car l’ailier marocain n’a guère été en réussite lors de son passage saccadé dans le Forez. Mais ce soir, il a frappé un grand coup lors de la finale de la Coupe Arabe, qui a lieu à Doha (Qatar) et oppose le Maroc à la Jordanie. On jouait depuis seulement trois minutes quand les Jordaniens ont perdu le ballon dans le camp marocain. Un Lion de l’Atlas a fait une passe en talonnade à Tannane, qui a enchaîné contrôle du droit et lob de 55 mètres sans même donner l’impression d’avoir regardé la position du gardien adverse au préalable ! Un bijou !

Il n’a pas montré cette facette de son talent à Saint-Etienne !

De quoi donner des regrets à l’ASSE, qui n’a que trop peu vu le talent du Néerlando-Marocain. Né au Maroc mais arrivé très jeune dans le Plat Pays, Tannane a fréquenté les centres de formation de l’Ajax et du PSV dans sa jeunesse avant d’être écarté pour des problèmes de conduite. Quand il s’engage avec l’ASSE en janvier 2016, il sort d’un excellent passage de deux ans et demi à Almelo. Les Verts versent 2,5 M€ pour s’attacher ses services. Mais rien ne va se passer comme prévu pour le milieu offensif. Au bout d’un an et demi de prestations décevantes, il est prêté à Las Palmas (septembre 2017-janvier 2018), puis à Utrecht (2018-19) et enfin au Vitesse Arnhem (2019-2020), où il s’engage à la fin de son contrat avec les Verts. Depuis 2023, il évolue au Qatar, à Umm Salal.

Ce but face à la Jordanie a rappelé combien Oussama Tannane est talentueux. Hélas, à Saint-Etienne, les supporters ont surtout appris combien il était inconstant…