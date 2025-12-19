Après la révélation d’une offre de Chelsea pour l’attaquant de l’ASSE Djylian N’Guessan, d’autres courtisans ont vu leur identité dévoilée.

Hier, L’Equipe a révélé que Djylian N’Guessan avait fait l’objet d’une offre de 8 M€ de la part de Chelsea. La direction de l’ASSE, qui tente de prolonger son jeune attaquant de 17 ans, l’aurait repoussée. Elle attendrait 12,5 M€ pour libérer celui qui a participé au Mondial U20 avec l’équipe de France il y a un mois. Le quotidien sportif expliquait qu’Arsenal était également sur les rangs. Ce vendredi, Ekrem Konur ajoute plusieurs autres clubs à la liste des courtisans du jeune attaquant stéphanois.

La Juventus, le Barça et Dortmund sur les rangs ?

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, la Juventus Turin, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund seraient également intéressés, de même que le PSG. Tous n’auront aucun mal à payer les 12,5 M€ attendus par l’AS Saint-Etienne. La bonne nouvelle, c’est qu’avec de tels cadors sur les rangs, ce tarif pourrait s’envoler. Il n’en reste pas moins que ce sera une déception pour les Verts de ne pas pouvoir continuer l’aventure avec leur pépite.

Le départ attendu de N’Guessan devrait confirmer une autre information sur l’ASSE : la volonté de Kilmer Sports de conserver coûte que coûte Lucas Stassin. L’attaquant belge est pourtant désireux de quitter le Forez afin de renforcer ses chances de disputer la Coupe du monde en fin de saison…