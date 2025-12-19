À LA UNE DU 19 DéC 2025
[12:46]ASSE : Horneland annonce un coup dur avec Nice et parle de N’Guessan
[12:30]FC Nantes : Kantari annonce 3 forfaits, 1 retour et une volonté forte pour la Coupe de France
[12:15]PSG : Chevalier vexé par un membre du staff de Luis Enrique ?
[11:57]ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?
[11:40]Revue de presse : Meunier voit le LOSC champion devant le RC Lens, le PSG et l’OM
[11:16]OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !
[10:46]FC Barcelone : « mensonges », « infâme »… Laporta détruit le Real Madrid
[10:28]RC Lens : le groupe pour la Coupe de France avec 2 grosses absences
[10:20]Real Madrid : Vinicius impliqué dans une nouvelle polémique, Mbappé épargné
[09:59]FC Nantes Mercato : coup dur pour Lafont en Grèce ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 11:57
💬 Commenter
Djylian N'Guessan en action avec l'équipe de France U20.

Après la révélation d’une offre de Chelsea pour l’attaquant de l’ASSE Djylian N’Guessan, d’autres courtisans ont vu leur identité dévoilée.

Hier, L’Equipe a révélé que Djylian N’Guessan avait fait l’objet d’une offre de 8 M€ de la part de Chelsea. La direction de l’ASSE, qui tente de prolonger son jeune attaquant de 17 ans, l’aurait repoussée. Elle attendrait 12,5 M€ pour libérer celui qui a participé au Mondial U20 avec l’équipe de France il y a un mois. Le quotidien sportif expliquait qu’Arsenal était également sur les rangs. Ce vendredi, Ekrem Konur ajoute plusieurs autres clubs à la liste des courtisans du jeune attaquant stéphanois.

La Juventus, le Barça et Dortmund sur les rangs ?

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, la Juventus Turin, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund seraient également intéressés, de même que le PSG. Tous n’auront aucun mal à payer les 12,5 M€ attendus par l’AS Saint-Etienne. La bonne nouvelle, c’est qu’avec de tels cadors sur les rangs, ce tarif pourrait s’envoler. Il n’en reste pas moins que ce sera une déception pour les Verts de ne pas pouvoir continuer l’aventure avec leur pépite.

Le départ attendu de N’Guessan devrait confirmer une autre information sur l’ASSE : la volonté de Kilmer Sports de conserver coûte que coûte Lucas Stassin. L’attaquant belge est pourtant désireux de quitter le Forez afin de renforcer ses chances de disputer la Coupe du monde en fin de saison…

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot