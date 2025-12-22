ASSE Mercato : ça se précise pour la première recrue hivernale des Verts

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le mercato hivernal s’annonce animé à l’ASSE, et les discussions seraient en très bonne voie pour un latéral.

L’AS Saint-Étienne s’active sur le marché des transferts et cible avec détermination le joueur tunisien de l’IFK Norrköping Moutaz Neffati (21 ans), comme déjà rapporté sur notre site. Selon les dernières informations du site maghreb-foot.com, à prendre avec des pincettes tout de même, les négociations auraient pris une tournure décisive ces derniers jours.

Pourquoi Saint-Étienne cible Moutaz Neffati

Le choix de s’intéresser à Neffati n’est pas anodin. Patiemment, la direction stéphanoise s’inscrit dans une logique de refondation en misant sur des profils capables d’apporter de la stabilité à moyen et long terme. Le Tunisien, sous contrat jusqu’en décembre 2026 avec le club suédois (2 buts et 8 passes dé en 54 matchs), est identifié comme un véritable relais pour ce nouveau cycle.

Sa polyvalence et son expérience séduisent les décideurs du club. Le staff voit en lui un joueur susceptible de s’intégrer rapidement dans l’effectif, d’apporter sa rigueur et d’assurer des responsabilités structurantes pour l’avenir de l’équipe.

Le point sur les discussions et les enjeux

Démarrées il y a quelques jours, les discussions entre le club ligérien et le joueur progressent dans une ambiance studieuse et constructive. Les deux parties affichent une volonté claire de trouver un terrain d’entente. Pour autant, il n’existe pas encore d’accord officiel, preuve que chaque détail compte dans ce dossier jugé stratégique.

L’un des aspects les plus sensibles des échanges concerne le rôle exact que Neffati occupera au sein du groupe. Les discussions portent également sur la durée de l’engagement et sur les conditions financières, afin de garantir une stabilité mutuelle.

Ce qui reste à décider

Rien n’est encore scellé. L’AS Saint-Étienne continue d’aborder ce dossier avec méthode, exigeant que chaque élément du contrat soit clairement défini avant toute officialisation. Cette prudence vise à éviter toute fausse note dans l’intégration future du joueur.

Le club stéphanois sait que ce recrutement pourrait changer la donne, aussi bien sur le plan sportif qu’organisationnel. À droite, l’ASSE s’était déjà renforcée avec João Ferreira l’été dernier, mais le Portugais n’est pas toujours irréprochable.

Quelle suite pour le transfert ?

Tout porte à croire qu’un accord pourrait être trouvé à court terme si le dialogue se maintient dans cet état d’esprit positif. Toutefois, la direction des Verts ne souhaite pas s’engager tant que tous les critères—financiers, sportifs, et contractuels—ne sont pas validés.