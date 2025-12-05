ASSE Mercato : un nouveau terrain de chasse privilégié par Kilmer Sports, Horneland applaudit !

Cet hiver, le Mercato devrait permettre à l’ASSE de faire quelques réajustements dans son effectif. Et Kilmer Sports semble avoir un œil attentif sur le marché scandinave.

Ces dernières saisons, l’ASSE a ouvert ses frontières en allant chercher trois joueurs en Israël (Batubinsika, Cornud et Jaber) et en Serbie (Miladinovic, Stojkovic et Annan) et deux joueurs au Portugal (Lamba et Ferreira). Mais cet hiver, KSV pourrait mettre le cap un peu plus au Nord. En effet, un an après s’être tourné vers Eirik Horneland pour remplacer Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’ASSE, des joueurs évoluant au Danemark, en Norvège et en Suède seraient suivis.

Horneland, premier de cordée à l’ASSE ?

Selon Africa Foot, le club forézien suit Amin Chiakha (19 ans), l’attaquant international algérien (2 sélections) de Vejle BK, en première division danoise. Le joueur est actuellement prêté par le FC Copenhague. Kilmer Sports lorgnerait aussi du côté de la Norvège à en croire le site Transfer Radar, qui évoque l’intérêt de l’ASSE pour Sander Tangvik (22 ans), le jeune portier de Rosenborg. Et selon Africafoot, les Verts ont entamé des discussions avec l’entourage de Moutaz Neffati, jeune latéral droit tunisien de 21 ans, sous contrat avec l’IFK Norrköping (Suède) jusqu’en décembre 2026, qui serait aussi suivi par Ferencváros (Hongrie) et Pafos (Chypre). Il est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club suédois.