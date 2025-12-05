Peu rassurant depuis son arrivée à l’ASSE cet été, le défenseur portugais Joao Ferreira (24 ans) cristallise les critiques autour de lui.

Joao Ferreira fait débat à l’ASSE. Au-delà de la rédaction de But Football Club, où on le considère comme le maillon faible de l’équipe d’Eirik Horneland, le cas du défenseur portugais de 24 ans arrivé cet été dans le Forez interpelle également la rédaction de Peuple Vert. Et pas qu’un peu.

Clément ne mâche pas ses mots : « Au niveau des flops, Ferreira… c’est une horreur. Depuis la 2ᵉ ou la 3ᵉ journée, je le sens pas. C’est frustrant, parce qu’il a des qualités. Avec ballon, il peut envoyer des centres très propres. On voit qu’il a un bon pied. Et s’il a joué à un haut niveau, ce n’est pas par hasard. Mais il est tellement suffisant, tellement mal placé… Ça devient insupportable. J’ai l’impression qu’il s’en moque. Clairement. Il est là, il marche, il se place n’importe comment. Même sur des gestes simples, il peut avoir un déchet monstrueux. Ce joueur, c’est une énigme. Et c’est vraiment celui qui me frustre le plus cette saison. Contre une R3, je ne pensais pas voir ça encore. Pendant les 20 premières minutes, je me demandais franchement : « C’est qui le joueur de R3 sur le terrain ? » C’était fou. Peut-être que quand il aura une vraie concurrence, il comprendra. Mais là, aujourd’hui, il me sort par les yeux. Et c’est dommage, parce qu’il a du potentiel. »

Kilmer impose-t-il ses recrues à Horneland ?

Mais le problème du recrutement global opéré par Kilmer Sports à l’ASSE ne se limite pas à Ferreira. Alexandre, lui aussi observateur du club pour Peuple Vert, pointe un mal plus profond dans le Forez : « J’ai réellement l’impression, et ça rejoint sur le sujet Ferreira, que les recrues Kilmer doivent absolument jouer. On veut les montrer, les justifier. Quoi qu’il se passe, elles sont sur le terrain. Mais c’est au détriment des jeunes pousses stéphanoises. Et pendant ce temps-là, certains jeunes n’ont pas leur place. Je ne dis pas qu’il faut pas faire jouer les jeunes juste pour faire du jeune. Ils sont en formation, ils ont encore besoin d’apprendre. Mais apprendre, ce n’est pas rester assis sur un banc tous les week-ends. Apprendre, c’est aller sur la pelouse, se confronter à la Ligue 2. Parce que si tout se passe bien l’année prochaine, l’ASSE est en Ligue 1. Et là, ce sera encore plus dur de les intégrer. »

Ferreira, donc, cristallise le débat : un joueur au potentiel réel mais qui peine à convaincre, symbolisant à la fois les errements de certaines recrues et les frustrations liées à l’intégration des jeunes talents. Pour l’ASSE, le message est clair : entre attentes des recrues et développement des jeunes, la balance reste fragile et le terrain sera sans pitié pour ceux qui ne répondent pas aux exigences du club. Dès samedi à Dunkerque (20h) ?