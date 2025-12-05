OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Joao Ferreira (ASSE)
Bastien Aubert
5 décembre 2025

Peu rassurant depuis son arrivée à l’ASSE cet été, le défenseur portugais Joao Ferreira (24 ans) cristallise les critiques autour de lui.

Joao Ferreira fait débat à l’ASSE. Au-delà de la rédaction de But Football Club, où on le considère comme le maillon faible de l’équipe d’Eirik Horneland, le cas du défenseur portugais de 24 ans arrivé cet été dans le Forez interpelle également la rédaction de Peuple Vert. Et pas qu’un peu.

Clément ne mâche pas ses mots : « Au niveau des flops, Ferreira… c’est une horreur. Depuis la 2ᵉ ou la 3ᵉ journée, je le sens pas. C’est frustrant, parce qu’il a des qualités. Avec ballon, il peut envoyer des centres très propres. On voit qu’il a un bon pied. Et s’il a joué à un haut niveau, ce n’est pas par hasard. Mais il est tellement suffisant, tellement mal placé… Ça devient insupportable. J’ai l’impression qu’il s’en moque. Clairement. Il est là, il marche, il se place n’importe comment. Même sur des gestes simples, il peut avoir un déchet monstrueux. Ce joueur, c’est une énigme. Et c’est vraiment celui qui me frustre le plus cette saison. Contre une R3, je ne pensais pas voir ça encore. Pendant les 20 premières minutes, je me demandais franchement : « C’est qui le joueur de R3 sur le terrain ? » C’était fou. Peut-être que quand il aura une vraie concurrence, il comprendra. Mais là, aujourd’hui, il me sort par les yeux. Et c’est dommage, parce qu’il a du potentiel. »

Kilmer impose-t-il ses recrues à Horneland ?

Mais le problème du recrutement global opéré par Kilmer Sports à l’ASSE ne se limite pas à Ferreira. Alexandre, lui aussi observateur du club pour Peuple Vert, pointe un mal plus profond dans le Forez : « J’ai réellement l’impression, et ça rejoint sur le sujet Ferreira, que les recrues Kilmer doivent absolument jouer. On veut les montrer, les justifier. Quoi qu’il se passe, elles sont sur le terrain. Mais c’est au détriment des jeunes pousses stéphanoises. Et pendant ce temps-là, certains jeunes n’ont pas leur place. Je ne dis pas qu’il faut pas faire jouer les jeunes juste pour faire du jeune. Ils sont en formation, ils ont encore besoin d’apprendre. Mais apprendre, ce n’est pas rester assis sur un banc tous les week-ends. Apprendre, c’est aller sur la pelouse, se confronter à la Ligue 2. Parce que si tout se passe bien l’année prochaine, l’ASSE est en Ligue 1. Et là, ce sera encore plus dur de les intégrer. »

Ferreira, donc, cristallise le débat : un joueur au potentiel réel mais qui peine à convaincre, symbolisant à la fois les errements de certaines recrues et les frustrations liées à l’intégration des jeunes talents. Pour l’ASSE, le message est clair : entre attentes des recrues et développement des jeunes, la balance reste fragile et le terrain sera sans pitié pour ceux qui ne répondent pas aux exigences du club. Dès samedi à Dunkerque (20h) ? 

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
Mercato...

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Par Louis Chrestian
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Par Bastien Aubert
OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !
Mercato...

OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Compétitions...

FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver

Par William Tertrin
Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain
FC Barcelone...

Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain

Par William Tertrin
OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
Mercato...

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : une arrivée surprise cet hiver en préparation depuis des mois ?
Mercato...

RC Lens Mercato : une arrivée surprise cet hiver en préparation depuis des mois ?

Par William Tertrin
PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
LOSC...

PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais : Beye lance le mercato d’hiver, des cadres sont en danger !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

Par William Tertrin
OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents
Ligue 1...

OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents

Par William Tertrin
Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.
Ligue Europa...

OL : un Lyonnais a involontairement déclenché une énorme tempête au club

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : en plein chaos, l’OGC Nice gâche la vie de Pierre Sage au Racing 

Par Bastien Aubert
LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !
Ligue 1...

LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !

Par William Tertrin
OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute
Ligue 1...

OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute

Par William Tertrin
Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone
FC Barcelone...

Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
Equipe de France...

Le RC Lens a mis la main sur un candidat très crédible à l’équipe de France

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique pousse fort pour un énorme coup à 80 M€ au FC Barcelone !

Par William Tertrin
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss au centre d’une nouvelle polémique après les incidents

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a envoyé le RC Lens au tapis avant le choc contre le LOSC

Par William Tertrin
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant lors du match contre Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari avertit le RC Lens, la guerre est déclarée !

Par William Tertrin
Vitinha et Chevalier au PSG
Ligue 1...

PSG : Daniel Riolo fait des annonces inquiétantes avant le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Mercato...

RC Lens Mercato : le remplaçant de Machado est connu, celui de Gradit ne devrait plus tarder

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet