ASSE Mercato : Kilmer Sports aura les coudées franches pour recruter en janvier 
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Aucune mauvaise surprise pour les supporters stéphanois : l’AS Saint-Étienne vient tout simplement d’obtenir un feu vert sans réserve de la part de la DNCG pour la saison 2025-2026. Dans un climat où l’incertitude plane parfois sur la régularité financière des clubs professionnels, les Verts démontrent leur solidité au moment clé du réexamen annuel.

Contrôle financier : l’ASSE passe sans encombre

Ce contrôle relevait de l’article 11 du règlement DNCG, véritable juge de paix pour la stabilité des clubs. Résultat : aucune mesure restrictive ni sanction prononcée envers l’ASSE, confirmant une gestion maîtrisée. Un constat partagé par Montpellier, pourtant attendu au tournant par certains observateurs soucieux de l’état des finances du club héraultais.

Aucune menace sur la gestion stéphanoise

Alors que d’autres écuries peuvent nourrir quelques inquiétudes sur leur avenir immédiat, les Stéphanois avancent avec sérénité. Ce verdict rassurant contraste nettement avec les difficultés évoquées récemment autour de certains concurrents, illustrant la bonne santé des Verts sur le plan administratif.

Ce contexte de stabilité est d’autant plus saisissant quand on observe ailleurs l’impact, parfois brutal, de l’actualité judiciaire dans le monde du football, à l’image des révélations autour de Moffi à Nice.

Cap sur l’avenir avec sérénité

La validation de la situation financière de l’ASSE pour la saison prochaine offre un vrai souffle à tout le club. Avec l’assurance que la gestion est considérée comme saine par les instances, Saint-Étienne peut préparer son ambition sportive sans réserve, à l’image de clubs comme Montpellier, eux aussi validés sans encombre.

Ce feu vert institutionnel devrait permettre aux Verts de se concentrer pleinement sur leur saison et de fédérer encore davantage leur public pour les prochains défis.

Par Fabien Chorlet