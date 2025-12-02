OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc

Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi.

Il fallait s’y attendre : Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimache, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

RMC fait de nouvelles révélations sur l’affaire. Franck Haise, qui a accordé deux jours de repos (lundi et mardi) à ses joueurs, leur a confié »ne plus en pouvoir ». Le président Fabrice Bocquet aurait invité les joueurs à être très vigilants sur leurs attitudes, une allusion aux images de Terem Moff riant avec le président de Lorient après la défaite du Gym, ce qui aurait attisé la colère des ultras.

Les joueurs de l’OGC Nice agacés par la direction, la police en renfort

Sur leur groupe WhatsApp, les joueurs, déçus du manque de soutien du club, ont prévu d’organiser une réunion entre eux ce mercredi, sans le staff. « Les cadres, comme le capitaine Dante mais également Melvin Bard, Jonathan Clauss, Morgan Sanson, Yehvann Diouf ou Charles Vanhoutte, devraient y assumer leur rôle de leaders », précise RMC. Qui ajoute : « Dans ces discussions, le dispositif de sécurité est pointé du doigt car jugé insuffisant.Un événement illustre particulièrement ce point: le fait d’avoir laissé monter deux ultras niçois dans le car à une centaine de mètres du centre d’entraînement, les autorisant à dire leurs quatre vérités aux joueurs dans un espace clos. Selon un proche du groupe, « les joueurs sont choqués et ce qui les choque particulièrement, c’est le manque d’anticipation du club. C’est le boulot de la sécurité d’anticiper cela, ne pas faire monter des mecs violents dans un bus, les tenir écartés du centre. Il y a clairement eu des manquements ». L’OGC Nice envisagerait toutefois de porter plainte contre X, comme l’ont déjà fait Jérémie Boga et Terem Moffi. Dans cette attente, le club va renforcer son dispositif de sécurité autour du centre d’entraînement. La police nationale sera en appui. Le tout dans le silence, pour l’heure, de l’actionnaire INEOS…