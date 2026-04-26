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FRANCE

OM – OGC Nice (1-1) : les notes des Marseillais

Par Bastien Aubert - 26 Avr 2026, 22:46
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Leonardo Balerdi

En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM a été incapable de battre l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome (1-1), malgré une meilleure prestation qu’à Lorient. Les notes des Marseillais.

Geronimo Rulli 5

Contrairement à la plupart de ses dernières sorties, Geronimo Rulli n’a pas eu grand-chose à faire mais il l’a plutôt bien fait. D’abord sur ce ballon vicieux de Wahi (55e), puis en sortant à bon escient devant Cho (56e). Bémol : cette relance contrée qui aurait pu coûter cher (69e).

Timothy Weah 5

Un excellent débordement d’emblée (4e) avant un sauvetage in extremis devant Wahi (16e). Positionné dans un rôle de piston droit, il a délivré un nouveau bon centre mais Aubameyang n’a pas cadré sa tête (47e).

Benjamin Pavard 5

Plutôt sobre, Benjamin Pavard a tenté d’apporter le surnombre sur certaines séquences et a bien annihilé les attaques adverses. Des gestes à maîtriser et quelques relances à soigner.

Leonardo Balerdi 6

Des interventions tranchantes dans l’entame puis une frappe (17e). Ce soir, l’Argentin avait envie de bien faire, avec cette nouvelle tête (27e), avant de se chauffer avec Wahi. Solide, Balerdi a encore été dangereux de la tête (50e) mais il a manqué le but du 2-1 dans le money-time (88e).

Facundo Medina 6

Annoncé capitaine, Facundo Medina n’a finalement pas porté le brassard mais l’envie était là avec un bon nombre de ballons touchés (66 en première mi-temps !). L’Argentin a plutôt bien verrouillé sa zone.

Emerson 5

Tireur de corner avec la mise au ban de Greenwood, Emerson s’est fait plutôt discret au poste de piston gauche. Sans fausse note toutefois. Remplacé par Mmadi (62e), qui a dévissé sa première frappe et causé le penalty égalisateur de Wahi (1-1, 86e).

Pierre-Emile Höjbjerg 7

Un peu plus mordant que d’habitude : le capitaine olympien avait gagné tous ses duels en première période (3/3) ! Cerise sur le gâteau, le Danois a ouvert le score d’une tête plongeante rageuse (68e).

Arthur Vermeeren 6

Très actif, le Belge s’est souvent situé aux avant-postes, avec une tête bien repoussée par Diouf (4e) et une activité qui a fait du bien pour apporter du dynamisme. Remplacé par Mason Greenwood (62e), qui a chauffé les gants de Diouf (90e+3).  

Tochukwu Nnadi 7

La bonne surprise du jour ! Pour un joueur qui joue peu, Nnadi a été une plaque tournante intéressante, qui a même tenté d’apporter son écot dans le dernier tiers, avec cette tête lobée (32e) puis cette frappe de près (49e). Passeur décisif sur le 1-0 et remplacé par le jeune Kamissoko (80e). Un match plein : à revoir !

Quinten Timber 6

Dans l’entame, le Néerlandais a été saignant sur chaque prise de balle, tentant d’accélérer le jeu à la moindre occasion. Positionné en meneur, Quinten Timber a toutefois manqué de tranchant dans l’avant-dernier geste. Remplacé par Himad Abdelli (80e).

Pierre-Emerick Aubameyang 4

Une première mi-temps compliquée pour le Gabonais, qui a eu du mal à se situer avec ses partenaires du soir en attaque. Rarement placé face au jeu, et encore moins dans de bonnes conditions, il a ramassé les miettes et aurait dû mieux faire de la tête (47e).

Bastien Aubert, au Vélodrome

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