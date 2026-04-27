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OM : Elye Wahi (OGC Nice) chambre l’OM sur les réseaux et se moquent des supporters…

Par Louis Chrestian - 27 Avr 2026, 15:20
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Le retour de Elye Wahi au Vélodrome ne pouvait pas être plus explosif. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a frappé fort… sur le terrain comme en dehors.

Une panenka qui fait très mal

Dans un match tendu face à l’OGC Nice, Wahi a choisi le moment parfait pour se rappeler au bon souvenir du public marseillais.

À la 88e minute, il transforme un penalty d’une panenka pleine de sang-froid pour égaliser (1-1). Une réalisation aussi audacieuse que cruelle, qui vient refroidir tout un stade.

Un but capital pour Nice dans la lutte pour le maintien… et un coup dur énorme pour l’OM dans la course à la Ligue des champions.

Un retour chargé en émotions

Ce match n’était pas comme les autres pour Wahi. Parti de Marseille après seulement six mois compliqués, l’attaquant avait visiblement des choses à prouver.

Face à ses anciens coéquipiers, notamment Leonardo Balerdi et Facundo Medina, la tension était palpable. Entre provocations et duels musclés, le match s’est vite transformé en règlement de comptes.

Le chambrage qui enflamme les réseaux

Mais Wahi ne s’est pas arrêté là.

Après la rencontre, il a enfoncé le clou sur Instagram avec une série de publications très explicites :

  • Une image au cœur d’une échauffourée avec des joueurs marseillais
  • Sa course d’élan avant la panenka
  • Et surtout… un mème de Bob l’Éponge sous la neige, symbole d’un Vélodrome “glacé”

Un message clair : il a climatisé Marseille.

En story, il a même partagé une vidéo de Chancel Mbemba avec un message lourd de sens :
“Le plus important, c’est la justice de Dieu.”

Une réponse après un passage raté

Critiqué lors de son passage à l’OM, Elye Wahi semble avoir savouré ce moment.

Ce but et cette célébration ressemblent à une revanche personnelle. Une manière de répondre aux doutes… et de marquer les esprits.

Une fin de saison sous tension

Ce geste pourrait laisser des traces. Entre frustration marseillaise et provocation niçoise, la rivalité s’intensifie.

Une chose est sûre : le nom de Elye Wahi ne sera pas oublié de sitôt au Vélodrome

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