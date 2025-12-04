Si l’ASSE va retrouver quelques forces vives pour affronter Dunkerque (samedi, 20h), Eirik Horneland doit déplorer un premier coup dur de taille.

L’e visage de l’effectif de l’ASSE pour le périlleux déplacement à Dunkerque (samedi, 20h) commence à se dessiner. Selon Peuple Vert, la Coupe de France a offert une pause salvatrice à plusieurs joueurs, dont Florian Tardieu et Mahmoud Jaber. Les deux milieux de terrain stéphanois ont pu profiter de 15 jours sans match pour récupérer.

Duffus de retour avec l’ASSE !

Même Zuriko Davitashvili, annoncé malade, a bénéficié de ce break. Ces absences s’ajoutaient déjà à celles de Joshua Duffus, Lucas Stassin, Djylian N’Guessan, Chico Lamba et… Aïmen Moueffek. Bonne nouvelle pour Eirik Horneland : Irvin Cardona fait son retour à l’entraînement après avoir été dispensé en début de semaine suite à la naissance de sa fille. Il a pu retrouver Jaber, Davitashvili et Duffus, ce dernier n’ayant plus joué depuis la victoire à Troyes le 8 novembre, soit un mois sans match. La récupération de l’avant-centre tombe à pic pour l’ASSE, en quête de puissance offensive face à Dunkerque.

Moueffek fauché en plein vol

Mais la mauvaise nouvelle vient d’Aïmen Moueffek. Le milieu marocain, qui restait sur quatre titularisations consécutives, devrait manquer le déplacement dans le Nord. Sa blessure n’est pas précisée, mais il ne s’est pas entraîné cette semaine. Igor Miladinovic pourrait naturellement occuper sa place. Le jeune Serbe, en pleine forme, apportera son style différent et un renfort précieux pour l’ASSE.