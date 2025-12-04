ASSE Mercato : coup de tonnerre, Kilmer Sport aurait revu ses plans pour Stassin !

Stuttgart insiste pour recruter Lucas Stassin (21 ans) au mercato hivernal. Et selon certains bruits de couloir, les dirigeants de l’ASSE commenceraient à lâcher du lest en interne.

Stuttgart ne lâche pas Lucas Stassin. Selon Bild, les premiers contacts ont bel et bien eu lieu… mais l’ASSE a immédiatement calmé tout le monde avec une réponse limpide : c’est 35 à 40 millions d’euros, pas un centime de moins. Une somme qui a refroidi les ardeurs allemandes en quelques secondes.

Car sous contrat jusqu’en 2028, Stassin est plus qu’un joueur : c’est une pièce maîtresse du projet de montée de l’ASSE en Ligue 1 porté par Kilmer Sports depuis l’été 2024. Impossible de le brader sauf depuis qu’Eirik Horneland ne le fait plus jouer…

Une offre de 25 M€ suffisante pour Stassin ?

Le mercato de janvier pourrait d’ailleurs bien rebattre les cartes. Selon Jeunes Footeux, en coulisses, certains bruits se font plus insistants : une offre autour de 25 millions d’euros pourrait désormais suffire à faire réfléchir le board de l’ASSE. Une ouverture calculée, stratégique, car Kilmer Sports n’écarte rien et se prépare à tous les scénarios pour renforcer l’effectif dans chaque ligne dès cet hiver.

L’équation est simple : si un très gros chèque arrive sur la table, il pourrait permettre à l’ASSE de densifier son effectif et de frapper fort pour verrouiller la montée en Ligue 1. Mais sans garantie qu’un remplaçant puisse offrir le même impact immédiat que Stassin.