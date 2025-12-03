ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque
ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque

Tifo des supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Samedi, l’AS Saint-Etienne se déplace à Dunkerque dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2. Ce sera son plus faible parcage depuis le début de la saison, même s’il affichera complet.

Samedi, ce sera une nouvelle fois victoire obligatoire pour l’AS Saint-Etienne à Dunkerque. Victorieux du leader troyen (3-2) puis de Nancy (2-1) depuis sa défaite au Red Star (1-2), le club forézien est revenu à deux points de l’ESTAC. Des Troyens qui devraient faire le plein à domicile contre Rodez samedi. Les Verts doivent imiter leurs rivaux mais leur match s’annonce bien plus compliqué puisque l’USLD est 9e du classement et a flirté avec la montée la saison dernière.

Seulement 256 supporters dans le parcage

Pour cette affiche, le petit stade Marcel-Tribut affichera complet. Les 5.000 places sont parties très vite. Deux cents cinquante-six ont été allouées à l’ASSE et elles aussi ont trouvé preneur rapidement. Les hommes d’Eirik Horneland seront bien soutenus dans le Nord mais ils le seront par le plus petit parcage de la saison. Le site Evect estime qu’il y a en moyenne 1.264 supporters à chaque déplacement des Verts, uniquement dans le parcage. Ils seront donc deux fois moins nombreux qu’à l’accoutumée pour le match à Dunkerque mais les supporters stéphanois n’y sont pour rien.

Evect rappelle que les groupes ultras avaient boycotté le déplacement au Red Star il y a un mois car ils estimaient ne pas avoir assez de places. Pour Dunkerque, la problématique a été la même mais ils n’ont pas contesté le nombre de billets alloués.

ASSELigue 2
