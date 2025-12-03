ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre

L‘ASSE se déplace à Dunkerque samedi soir pour la 16e journée de Ligue 2. Le stade devrait afficher complet et l’arbitre de la rencontre n’est pas un inconnu pour les Verts…

2e de Ligue 2, l’ASSE, qui reste sur une large victoire en Coupe de Franc face aux amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1), se déplace à Dunkerque samedi soir. Et cette affiche de la 16e journée de Ligue 2 devrait permettre au stade Marcel-Tribut de faire le plein pour la réception des Verts. En effet, comme l’indique La Voix des Sports, il ne reste déjà plus que 300 places pour assister au match, sur les 5 000 places que compte l’enceinte.

M. Lesage porte plus bonheur à l’USLD qu’à l’ASSE

A noter que la rencontre sera arbitrée par par Mikaël Lesage. Ce sera le 31e match des Verts pour cet arbitre, avec lequel l’ASSE compte 11 victoires, 6 nuls et 13 défaites, alors que Dunkerque est invaincu avec lui (3 victoires, 2 nuls). La dernière fois que M. Lesage a arbitré l’ASSE, c’était lors de sa défaite à domicile contre Guingamp (2-3). Il avait expulsé Maxime Bernauer…