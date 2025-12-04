Recruté pour la réserve de l’OM à l’été 2024, Théo Vermot (28 ans) s’est imposé comme un pilier discret mais indispensable du vestiaire marseillais.

Mine de rien, l’improbable Théo Vermot est devenu un élément incontournable de l’OM. Recruté en N2 pour intégrer la réserve olympienne à l’été 2024, le gardien de 28 ans a rapidement trouvé sa place comme troisième dans la hiérarchie des gardiens de l’équipe première et relais précieux au sein du vestiaire.

Batlles l’avait adoubé à l’ASSE

Laurent Batlles, son ancien entraîneur à l’ASSE, où il a connu sa post-formation, souligne dans L’Équipe : « Il n’a peut-être pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir ». Champion avec la réserve stéphanoise en National 3 en 2018, Vermot avait alors 22 ans et rêvait d’un premier contrat pro et de temps de jeu en équipe première. Mais il a peiné à s’imposer et a quitté l’ASSE en 2020 pour Orléans (N), où il n’a disputé que deux matches de National en trois ans et neuf en Coupe.

Vermot a fait son trou à l’OM

Pour Batlles, Vermot a montré de l’humilité : « Je lui ai souvent dit que l’essentiel c’était de jouer, peu importe le niveau, quitte à redescendre dans des plus petits clubs, des plus petites divisions. Il a eu l’humilité de le faire et ce n’est pas évident quand on a été formé dans un club pro. » Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 de l’OM, connaissait déjà le joueur et voulait le récupérer pour la réserve. Le deal de l’été 2024 était clair : un gardien titulaire avec une « top mentalité » pour encadrer les jeunes tout en participant à quelques séances avec les pros. Vermot fait mouche.

Le confident des stars du vestiaire

Le tournant est arrivé lors du « ritiro » à Rome au printemps dernier. En l’absence de Jelle Van Neck, Vermot a été intégré à la délégation pour le stage de cohésion. Il a rapidement séduit le groupe par sa bonne humeur et le staff par sa capacité à fédérer. Il s’est rapproché des Français et francophones : Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Pierre-Emile Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia, Neal Maupay… et plus récemment, Aubameyang, Pavard, Nayef Aguerd ou Facundo Medina. Une belle leçon de vie.