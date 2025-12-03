ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

Cheikh MBengue
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Le centre de formation United Académie de Thiès, fleuron de la formation au Sénégal, est secoué par une affaire qui fait scandale. Son fondateur, Cheikh Mbengue, ancien défenseur reconnu passé par le TFC, le Stade Rennais et l’ASSE, se retrouve au cœur d’une enquête pour falsification de documents administratifs.

Mauvais nouvelle pour Cheikh Mbengue. Tout a démarré avec une alerte transmise par la Direction de l’automatisation du fichier (DAF), inquiète après la découverte de cinq extraits de naissance suspects. Ces documents, tous émis à Marsassoum et liés à de jeunes pensionnaires de la United Académie, présentaient des irrégularités troublantes. La réponse des autorités ne s’est pas fait attendre : la Sûreté urbaine de Dakar a placé en garde à vue l’ex-latéral gauche de l’ASSE ainsi que trois autres membres du staff. Les auditions se succèdent pour tenter de comprendre l’organisation derrière la production de ces faux papiers. En coulisses, l’inquiétude grandit, alors que la réputation bâtie par l’académie sur le sérieux de sa structure et la promesse d’un avenir doré pour ses jeunes joueurs, se fissure.

Cheikh Mbengue nie, mais reste impliqué

Interrogé, Cheikh Mbengue assure ne pas s’occuper des questions administratives au sein de son académie. Il affirme que ces responsabilités relèvent du directeur du centre. Un argument resté lettre morte auprès des enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations. Malgré ses dénégations, la présence du fondateur dans ce dossier lourd de soupçons place l’affaire au premier plan de l’actualité sportive sénégalaise. La procédure policière suit son cours, et plusieurs auditions sont en cours pour démêler les responsabilités de chacun. L’affaire met en lumière les risques encourus par les structures de formation face à la tentation de la fraude et interroge sur les contrôles existants dans l’écosystème du football local.

Impact majeur sur les jeunes talents sénégalais

En attendant que la lumière soit faite sur ce scandale, ce sont les jeunes pensionnaires de la United Académie qui en subissent de plein fouet les conséquences. La suspension administrative de leur situation plonge ces joueurs prometteurs dans l’incertitude totale concernant le déroulement de leur formation et leurs futures opportunités.

  • Procédures d’inscription potentiellement compromises
  • Image du centre sévèrement écornée
  • Avenir des jeunes joueurs mis en danger

Ce climat tendu interpelle clubs et parents, qui redoutent que ces pratiques ne soient plus répandues qu’on ne l’imagine dans le milieu.

Une affaire aux nombreuses zones d’ombre

Beaucoup de questions restent en suspens. Si cinq faux extraits de naissance ont été détectés, le phénomène cache-t-il une fraude organisée de plus grande ampleur ? L’affaire met en lumière un possible réseau structuré autour de la falsification de documents dans le football sénégalais. Qui est le véritable commanditaire ? Quels mécanismes ont facilité cette falsification ? À ce stade, les enquêteurs n’écartent pas l’idée que la United Académie ne soit que la partie émergée d’un iceberg bien plus vaste. La résolution de ce dossier s’annonce cruciale pour restaurer la confiance dans le processus de formation des jeunes footballeurs sénégalais et éviter que de telles pratiques se reproduisent.

ASSEStade Rennais
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Cheikh MBengue
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées 

Par Bastien Aubert
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood 

Par Bastien Aubert
ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !
ASSE...

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick et Lamine Yamal
Compétitions...

FC Barcelone : Hansi Flick et Nicki Nicole ont coupé le sifflet de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
FC Barcelone...

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

Par Laurent Hess
OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Mercato...

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Par Laurent Hess
OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
Ligue 1...

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Par Laurent Hess
OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !
ASSE...

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Par Laurent Hess
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Ligue 1...

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !
Ligue 1...

OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Par Laurent Hess
OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?
Bundesliga...

OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat
Ligue 1...

OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
AS Monaco...

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Par Laurent Hess
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
ASSE...

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

Par Laurent Hess
Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
Bundesliga...

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

Par Laurent Hess
OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Ligue 1...

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

Par Laurent Hess
PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?
AS Monaco...

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

Par Laurent Hess
Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet