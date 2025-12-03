Le centre de formation United Académie de Thiès, fleuron de la formation au Sénégal, est secoué par une affaire qui fait scandale. Son fondateur, Cheikh Mbengue, ancien défenseur reconnu passé par le TFC, le Stade Rennais et l’ASSE, se retrouve au cœur d’une enquête pour falsification de documents administratifs.

Mauvais nouvelle pour Cheikh Mbengue. Tout a démarré avec une alerte transmise par la Direction de l’automatisation du fichier (DAF), inquiète après la découverte de cinq extraits de naissance suspects. Ces documents, tous émis à Marsassoum et liés à de jeunes pensionnaires de la United Académie, présentaient des irrégularités troublantes. La réponse des autorités ne s’est pas fait attendre : la Sûreté urbaine de Dakar a placé en garde à vue l’ex-latéral gauche de l’ASSE ainsi que trois autres membres du staff. Les auditions se succèdent pour tenter de comprendre l’organisation derrière la production de ces faux papiers. En coulisses, l’inquiétude grandit, alors que la réputation bâtie par l’académie sur le sérieux de sa structure et la promesse d’un avenir doré pour ses jeunes joueurs, se fissure.

Cheikh Mbengue nie, mais reste impliqué

Interrogé, Cheikh Mbengue assure ne pas s’occuper des questions administratives au sein de son académie. Il affirme que ces responsabilités relèvent du directeur du centre. Un argument resté lettre morte auprès des enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations. Malgré ses dénégations, la présence du fondateur dans ce dossier lourd de soupçons place l’affaire au premier plan de l’actualité sportive sénégalaise. La procédure policière suit son cours, et plusieurs auditions sont en cours pour démêler les responsabilités de chacun. L’affaire met en lumière les risques encourus par les structures de formation face à la tentation de la fraude et interroge sur les contrôles existants dans l’écosystème du football local.

Impact majeur sur les jeunes talents sénégalais

En attendant que la lumière soit faite sur ce scandale, ce sont les jeunes pensionnaires de la United Académie qui en subissent de plein fouet les conséquences. La suspension administrative de leur situation plonge ces joueurs prometteurs dans l’incertitude totale concernant le déroulement de leur formation et leurs futures opportunités.

Procédures d’inscription potentiellement compromises

Image du centre sévèrement écornée

Avenir des jeunes joueurs mis en danger

Ce climat tendu interpelle clubs et parents, qui redoutent que ces pratiques ne soient plus répandues qu’on ne l’imagine dans le milieu.

Une affaire aux nombreuses zones d’ombre

Beaucoup de questions restent en suspens. Si cinq faux extraits de naissance ont été détectés, le phénomène cache-t-il une fraude organisée de plus grande ampleur ? L’affaire met en lumière un possible réseau structuré autour de la falsification de documents dans le football sénégalais. Qui est le véritable commanditaire ? Quels mécanismes ont facilité cette falsification ? À ce stade, les enquêteurs n’écartent pas l’idée que la United Académie ne soit que la partie émergée d’un iceberg bien plus vaste. La résolution de ce dossier s’annonce cruciale pour restaurer la confiance dans le processus de formation des jeunes footballeurs sénégalais et éviter que de telles pratiques se reproduisent.