ASSE Mercato : les Verts ont déjà identifié le remplaçant de Joao Ferreira ! 

João Ferreira (ASSE)
Bastien Aubert
4 décembre 2025

Conscients des manques de l’ASSE en défense, les recruteurs de l’ASSE ont déjà identifié un latéral bon marché et plein de promesses en Suède.

À moins d’un mois de l’ouverture du mercato, l’ASSE scrute déjà l’avenir. Selon Africafoot, les Verts ont entamé des discussions avec l’entourage de Moutaz Neffati, jeune latéral droit tunisien de 21 ans, sous contrat avec l’IFK Norrköping (Suède) jusqu’en décembre 2026. 

Révélation du championnat suédois cette saison malgré la difficile position de son club (14ᵉ sur 16), Neffati s’est imposé comme un joueur vif, très actif et capable de se projeter rapidement vers l’avant. Ses performances lui ont même ouvert les portes de la sélection tunisienne, qu’il représente actuellement à la Coupe arabe, où il était titulaire lors de la défaite face à la Syrie le 1er décembre.

Neffati, une opération d’anticipation pour l’avenir ? 

Du côté de l’ASSE, la piste surprend un peu. Le club avait déjà recruté Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic l’été dernier. Ferreira reste titulaire malgré ses difficultés récentes, Stojkovic est jugé encore trop tendre pour peser immédiatement. À cela s’ajoutent Dennis Appiah et Yvann Maçon, pour qui une porte de sortie est activement envisagée. Le poste de latéral droit semble donc plutôt fourni, tandis que le couloir gauche paraît plus fragile, Ebenezer Annan étant le seul spécialiste.

Cela laisse penser que le dossier Neffati pourrait davantage être une opération d’anticipation pour l’avenir qu’un renfort immédiat. Africafoot précise que d’autres clubs suivent le joueur, comme Ferencváros (Hongrie) ou Pafos FC (Chypre). Si une opportunité se présente, l’ASSE pourrait se positionner pour sécuriser ce jeune talent à fort potentiel. Pour l’instant, aucun accord n’est conclu et la prudence est de mise. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 21 ans est évalué à 750 000 euros par le site Transfermarkt. 

ASSE
