Au terme d’un match enflammé mais perdu par l’ASSE à Nice en Coupe de France (1-2), Zuriko Davitashvili (24 ans) s’est signalé.

Comme en 2024, l’ASSE ne passera pas les fêtes de fin d’année au chaud. Hier, les Verts se sont inclinés sans démériter à Nice (1-2). et ont déjà dit adieu à la Coupe de France. Zuriko Davitashvili (en a toutefois profité pour sortir du lot en convertissant un penalty. Avec ce but, son 18e sous la tunique verte, le Géorgien rejoint le cercle fermé des meilleurs buteurs du club, égalant des noms qui ont marqué la légende des Verts… dont un certain Jean-Philippe Krasso.

Davitashvili dans le cercle des buteurs mythiques de l’ASSE

Avec l’assurance froide des grands soirs, Davitashvili s’est avancé, a ajusté et, à la manière de Jorginho, a effectué cette fameuse petite « paradinha » avant sa frappe. Un saut, une prise de risque maximale, puis le ballon fuse dans les filets pendant que le gardien niçois est resté figé. Avec cette réalisation, le jeune Géorgien grimpe à la 87e place du classement des buteurs historiques de l’ASSE, égalant donc Krasso. Mais il rejoint aussi un effectif chargé d’histoire et de talent, à l’image de Bernard Lacombe, Laurent Paganelli, Jean-François Daniel, Laurent Blanc, Titi Camara, Pape Sarr, David Hellebuyck, Vincent Hognon ou Arnaud Nordin. Chaque joueur de cette liste évoque une page du livre vert et, pour Davitashvili, s’inscrire à leurs côtés, c’est s’offrir une véritable consécration dans le cœur des supporters.

Sous les projecteurs et relancé en janvier ?

Dans un stade où l’intensité était à son comble, le penalty parfaitement exécuté a créé la surprise, y compris chez les adversaires niçois, décontenancés par l’assurance du jeune joueur au moment-clé. Sur les réseaux sociaux, l’audace de Davitashvili fait le tour des débats, entre admiration et effarement devant le sang-froid du numéro 10 stéphanois. De quoi attiser encore davantage l’intérêt autour du prodige géorgien et relancer, une fois de plus, les pronostics sur son avenir, alors que le mercato s’annonce déjà animé à son sujet.