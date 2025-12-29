Romain Molina n’a pas pris de pincettes pour balancer sur les coulisses de l’ASSE depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à sa tête.

Romain Molina ne mâche pas ses mots sur l’ASSE. Lors d’un récent live, le journaliste indépendant a tiré à boulets rouges sur la direction stéphanoise et les méthodes du club. Selon lui, l’ASSE brille surtout par sa communication… mais la réalité est beaucoup moins reluisante en interne.

« Les dirigeants de l’ASSE ont un boulard… »

« Saint-Étienne, ils sont très forts dans la com’, mais le problème, c’est l’ego des dirigeants, a-t-il lâché. Tous les gens du milieu – agents, intermédiaires, familles de joueurs, autres clubs – vous diront qu’ils ne sont pas humbles. Ils ont un boulard incroyable, ils pensent tout savoir et tout faire mieux que tout le monde. Et on est tous des nuls. Ils sont tellement forts qu’ils ont dépensé près de 50 millions d’euros pour ne jamais avoir de vraie défense ! » Molina dénonce aussi le manque de professionnalisme dans le travail sportif. « J’ai appris qu’il n’y a quasiment jamais de séquence vidéo sur les adversaires. Par contre, eux étudient l’ASSE et ses failles défensives… et bizarrement, ça marche. »

L’explosif dossier Fernandez

Sur le Mercato, le constat est aussi sévère : « La saison de l’ASSE s’est étiolée. Ils vont encore se renforcer cet hiver et je pense qu’ils vont monter, mais le nombre de recrues où ils se sont plantés… Notamment en Serbie. L’argent a été dilapidé et le propriétaire a l’air heureux de ça. »Notre confrère n’épargne pas non plus Kilmer et l’encadrement : « Tant que Gérard Fernandez reste au club, les magouilles et les micmacs, ça n’a pas l’air de gêner la direction. J’espère que ce dossier explosera bientôt. » L’avertissement est clair : derrière la communication impeccable de l’ASSE, Molina décrit un club où l’ego, les erreurs de recrutement et les pratiques opaques freinent le projet sportif. Rien de très rassurant pour le peuple stéphanois.