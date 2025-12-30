À LA UNE DU 30 DéC 2025
ASSE : 3 renforts tombés du ciel pourraient changer la face du Mercato cet hiver

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 12:45
Eirik Horneland (ASSE)

Si le mercato devrait fournir à Eirik Horneland des recrues significatives cet hiver, l’entraîneur de l’ASSE peut déjà compter sur des joueurs à potentiel évident.

L’ASSE aborde la seconde partie de saison avec une pression intacte. Troisièmes à la mi-saison, les Verts comptent deux points de retard sur le Red Star et cinq sur Troyes. L’objectif de l’ASSE reste clair : la montée directe. Pour y parvenir, il faudra hausser le niveau sur la phase retour et miser sur toutes les forces disponibles, y compris les jeunes talents qui ont émergé ces dernières semaines.

Pedro, Eymard et  El Jamali à suivre en 2026 

Dans ce contexte, Peuple Vert a identifié trois profils qui se détachent pour devenir de véritables atouts pou l’ASSE sur la seconde partie de saison. Kevin Pedro est le premier de la liste. Après un été perturbé par une blessure au genou, le défenseur central de la génération 2006 a su rebondir et profiter des absences pour se montrer. Déjà utilisé lors des trois rencontres de Coupe de France et ayant disputé une mi-temps face à Bastia en championnat, Pedro s’installe progressivement comme un vrai joueur de rotation, prêt à répondre présent à chaque besoin du staff.

Une note allégée au Mercato ?

Autre profil à suivre : Paul Eymard. Après une période délicate liée à un différend contractuel, la situation s’est apaisée et le staff lui accorde désormais une confiance totale. International français U18, le milieu de terrain a brillé en Coupe de France avec trois titularisations et deux buts, confirmant sa capacité à peser sur le jeu. Enfin, Nadir El Jamali poursuit sa montée en puissance. Offensif de la génération 2007, il est utilisé comme supersub depuis le début de saison. S’il peine encore à être décisif, ses prestations restent encourageantes et le staff d’Horneland continue de lui accorder une confiance totale en le maintenant dans le groupe à chaque match de Ligue 2. Avec ces trois jeunes joueurs, l’ASSE dispose de véritables atouts inattendus pour la phase retour et qui pourraient alléger la note du mercato hivernal. 

