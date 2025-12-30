À LA UNE DU 30 DéC 2025
[18:00]FC Nantes : un rival régional se félicite d’avoir tapé les Canaris !
[17:46]Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !
[17:25]ASSE : nouveau gros coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[17:04]PSG, FC Barcelone : révélations sur l’historique Se Queda de Piqué à propos de Neymar
[16:32]PSG Mercato : la vérité éclate enfin sur le départ de Donnarumma !
[16:11]OM, FC Nantes Mercato : une porte de sortie en moins pour Maupay en L1
[15:48]ASSE Mercato : une porte de sortie trouvée pour un placardisé ?
[15:30]OM, RC Lens Mercato : c’est fait pour Wahi, qui va retrouver le Vélodrome
[14:30]OM Mercato : Benatia craque totalement pour ce talent de la CAN bien connu du RC Lens 
[14:00]FC Barcelone Mercato : un ex de la Masia en route pour un retour au Barça ! 
ASSE : nouveau gros coup dur pour Horneland avant Le Mans !

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 17:25
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match Nice-ASSE.
Averti en Coupe de France à Nice (1-2), Mahmoud Jaber va manquer le déplacement de l’ASSE au Mans samedi.

Ce mardi après-midi, le site Evect publie une information importante : Mahmoud Jaber va manquer le match Le Mans-ASSE. Le milieu israélien a été averti lors du 32e de finale de Coupe de France à Nice (1-2) avant la trêve hivernale et est donc suspendu pour le prochain match des Verts, à savoir celui dans la Sarthe. C’est un vrai coup dur pour Eirik Horneland car Jaber est une pièce maîtresse de l’entrejeu stéphanois. Preuve en est : il a été titulaire à tous les matches cette saison, sauf le premier car il était arrivé trop tardivement dans le Forez.

Boakye également suspendu

Augustine Boakye va lui aussi manquer le match face au Mans, également pour suspension. C’est donc sans son meilleur passeur et sans l’un de ses meilleurs milieux que l’ASSE va tenter de partir du bon pied en 2026. Il s’agira d’oublier le mois de décembre, qui a été particulièrement mauvais avec une défaite sur la pelouse de Dunkerque (0-1), un nul dans le Chaudron contre la lanterne rouge bastiaise (2-2) et l’élimination de la Coupe de France à Nice. Une nouvelle contre-performance dans la Sarthe accentuerait la pression qui pèse sur les épaules d’Eirik Horneland.

A l’aller, le 18 octobre, le promu manceau s’était imposé à Geoffroy-Guichard (3-2) au terme d’une prestation pleine de maîtrise. Le stade Marie-Marvingt affichera complet, samedi, pour la revanche.

