La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors qu’Eirik Horneland a récemment tenté de minimiser les attentes côté arrivée de renforts à l’ASSE en conférence de presse, la réalité semble bien différente en coulisses.

L’ASSE devrait bel et bien recruter au mercato. Comme le rapporte Peuple Vert et contrairement aux propos récents d’Erik Horneland sur le sujet, l’ASSE souhaite impérativement renforcer le poste de sentinelle en janvier. « Dans le sens des arrivées, il ne faut pas s’attendre à un hiver ultra mouvementé dans le Forez mais l’objectif est tout de même d’améliorer l’effectif actuel.

L’ASSE bien en quête d’une sentinelle

La priorité semble ainsi en toute logique être de renforcer le milieu de terrain, avec le recrutement d’une vraie sentinelle », explique le site pro-stéphanois. La cellule de recrutement de l’ASSE travaillerait donc d’arrache-pied pour identifier le profil idéal, capable de suppléer Pierre Ekwah, dont la situation actuelle ne permet pas à Horneland de s’appuyer sur lui de manière fiable. Derrière ce dossier prioritaire, d’autres pistes sont également étudiées, notamment un latéral gauche et un attaquant, ce dernier probablement envisagé en cas de départ de N’Guessan.

Kilmer reste mobilisé au mercato

Pour l’instant, ces dossiers restent plus flous et moins avancés. L’objectif de Kilmer est clair : s’assurer que l’équipe soit renforcée de manière intelligente et stratégique, sans précipitation, avant la reprise de la Ligue 1. En somme, malgré le discours public du coach norvégien, la direction de l’ASSE est pleinement mobilisée et déterminée à sécuriser sa sentinelle défensive cet hiver. En attendant peut-être plus, selon les opportunités de marché…