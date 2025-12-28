À LA UNE DU 28 DéC 2025
[11:00]ASSE Mercato : l’enveloppe de Kilmer Sports pour renforcer l’équipe cet hiver fait débat
[10:30]Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso
[10:00]OGC Nice, ASSE : Julien Sablé très affecté par le décès de Jean-Louis Gasset
[09:30]RC Lens, LOSC Mercato : les Sang et Or et les Dogues à la lutte pour un colosse nigérian
[09:00]FC Nantes Mercato : Meupiyou en plein cauchemar au Portugal !
[08:30]FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un défenseur argentin, la tendance se confirme pour Rashford
[08:00]PSG Mercato : un ancien parisien va rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami
[07:30]Real Madrid : Cristiano Ronaldo n’en peut plus des questions sur la mère de son fils aîné
[07:00]PSG : Ibrahim Mbaye flambe à la CAN, tout le Sénégal est déjà à ses pieds !
[06:00]LOSC, Girondins, ASSE : Debuchy kiffait Gasset
ASSE Mercato : l’enveloppe de Kilmer Sports pour renforcer l’équipe cet hiver fait débat

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 11:00
💬 Commenter

Selon Romain Molina, Kilmer Sports envisage une enveloppe de 10 M€ pour renforcer l’ASSE en janvier. Suffisant ou non ? C’est notre débat…

« Si les 10 M€ sont bien investis… »

« 10 M€, c’est nettement moins que les 23 M€ de l’été 2024 et les 25 M€ de l’été dernier, mais c’est aussi nettement plus que le Mercato hivernal de l’an dernier où Kilmer Sports s’était contenté des prêts de Cardona et Bernauer. C’est vrai que la somme paraît moindre tant les manques sont criants, mais on peut quand même penser qu’Eirik Horneland a déjà un bel effectif, capable de ramener l’ASSE en Ligue 1. A condition d’en tirer le maximum, ce qui n’a pas vraiment été le cas jusque-là…

A mon sens, c’est avant tout une question d’état d’esprit, symbolisée par une stat terrible : l’ASSE sort toujours de ses matchs avec un pourcentage de duels gagnés inférieur à celui de son adversaire. Après, 10 M€, ce n’est pas rien. C’est même une belle enveloppe pour la L2, et elle pourrait faire des petits avec par exemple la vente d’un Stassin ou d’un Davitashvili. 10 M€, ça suffit pour prendre un bon milieu défensif et peut-être un latéral, droit de préférence. Les deux postes que j’aimerais que l’ASSE renforce cet hiver en priorité. »

Laurent HESS

Pas assez

« Ce que dit Laurent est juste, mais je ne pense quand même pas qu’une enveloppe de seulement 10 M€ pour renforcer l’ASSE cet hiver sera suffisante. On rappelle que l’objectif est de viser la remontée en Ligue 1 et combler les lacunes flagrantes de l’équipe. Ça me paraît assez limité au regard des besoins identifiés, un peu dans tous les secteurs du jeu, où l’effectif manque de profondeur et de qualité face à la concurrence en Ligue 2, qui a peut-être été sous-estimée.

Oui, les Verts ont déjà dépensé massivement sans résultat significatif, c’est pour ça que je pense que Kilmer doit être beaucoup plus intelligent désormais, et ne pas voir que par la data. L’hiver est souvent une période plus restrictive sur le marché, et avec seulement 10 M€, l’ASSE aura du mal à attirer plusieurs renforts de niveau solide sans sacrifier la qualité sur l’autel du budget. Pour réellement corriger le tir et viser la Ligue 1, une enveloppe plus conséquente ou des renforts bien ciblés seraient nécessaires. De plus, si Stassin et Davitashvili s’en vont, j’ose espérer que Kilmer mettra le paquet pour les remplacer ».

William TERTRIN

