ASSE : Horneland lâche deux terribles nouvelles après le nul contre Auxerre en amical

La trêve hivernale n’a pas apporté que des motifs de satisfaction à l’AS Saint-Étienne. Si le match amical face à l’AJ Auxerre (1-1) a permis de retrouver un peu de rythme, l’actualité stéphanoise a surtout été marquée par une série de mauvaises nouvelles sur le plan médical.

La plus lourde concerne Maxime Bernauer. Déjà peu épargné cette saison, le défenseur central, gêné depuis de longues semaines par son genou, a été opéré du ménisque. Une intervention qui pourrait bien mettre un terme prématuré à sa saison. En conférence après la rencontre, Eirik Horneland n’a pas caché son pessimisme, évoquant une absence estimée entre trois et quatre mois, incompatible avec une fin de championnat normale, comme le rapporte EVECT.

Arrivé définitivement dans le Forez l’été dernier, Bernauer s’était rapidement imposé comme un élément fiable de la rotation défensive. Sa polyvalence, capable de dépanner sur un côté comme dans l’axe, faisait de lui un atout précieux. Son indisponibilité fragilise un secteur déjà éprouvé par les blessures ces derniers mois, malgré le retour récent de Chico Lamba.

Davitashvili également blessé, moins gravement

Et comme si cela ne suffisait pas, une autre alerte est venue s’ajouter à l’infirmerie. L’entraîneur stéphanois a également annoncé la blessure de Zuriko Davitashvili. Touché lors d’une frappe à l’entraînement la semaine passée, l’attaquant géorgien va devoir observer une courte période de repos, mais sera absent pour la reprise de la Ligue 2.

« Zuriko Davitashvili s’est blessé sur une frappe la semaine dernière contre Le Mans. Il va être absent pour une petite période. Il ne sera pas prêt pour Clermont je pense », a précisé Horneland.

Le joueur manquera donc la réception du Clermont Foot 63, samedi prochain à Geoffroy-Guichard, un rendez-vous important pour relancer la dynamique des Verts en championnat.

Entre une défense privée d’un cadre et une attaque amputée d’un élément offensif clé, l’ASSE devra rapidement trouver des solutions internes pour aborder cette reprise sous pression. Un nouveau test pour un effectif déjà mis à rude épreuve cette saison.