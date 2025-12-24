ASSE : Bernauer tacle d’anciens coéquipiers, les supporters lui tombent dessus !

Maxime Bernauer n’a pas mâché ses mots contre les anciens Verts partis plutôt que de jouer en Ligue 2.

Prêté lors de la seconde partie de saison dernière à l’ASSE par le Dinamo Zagreb, Maxime Bernauer a été recruté définitivement par le club forézien, qui a levé l’option d’achat incluse dans son prêt. Dans un entretien accordé à Tribune Verte, le défenseur central stéphanois est revenu sur son transfert définitif chez les Verts.

« Je savais que le club avait la main sur le fait de m’acheter ou non. Je ne vais pas dire que ça me fait plaisir de redescendre et de redémarrer en Ligue 2, mais à partir du moment où tu le sais, tu dois être prêt. On m’a dit que j’étais important dans le projet et que le coach comptait sur moi. Depuis le premier jour où je suis arrivé, j’ai eu la confiance du coach. Je me suis toujours bien entendu avec lui. C’est rare d’être dans un club aujourd’hui qui peut apporter de la stabilité sur le plan sportif. Cela me donne aussi de la continuité. J’avais toujours dit qu’être un joueur de club, même s’il en existe de moins en moins, pouvait me correspondre. Je ne dis pas que je vais être un joueur de Saint-Étienne pendant dix ans, mais un peu de stabilité, des fois, c’est bien. »

« Certains ont fait le choix de ne pas vouloir jouer en Ligue 2, pas moi »

Interrogé ensuite sur les ambitions des Verts cette saison, l’ancien joueur du Paris FC n’a pas hésité à tacler ceux qui ont choisi de quitter le club plutôt que de jouer en Ligue 2. « C’est l’objectif de vite remonter. Si demain on remonte avec Sainté, je serai très content d’être ici. Certains ont fait le choix de ne pas vouloir jouer en Ligue 2, pas moi. »

Une déclaration qui fait réagir

Ces propos ont rapidement suscité des réactions de la part des supporters stéphanois sur X. Certains ont ironisé : « C’est normal, tu as le niveau Ligue 2 » ou encore « Il ne manquerait plus qu’il ne veuille pas jouer en Ligue 2 lui. »