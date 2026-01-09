ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, ça fait débat chez les Verts

Sollicité par Benfica et Everton, Zuriko Davitashvili serait sur la grille de départ à l’ASSE à en croire les informations de Foot Mercato. Kilmer Sports doit-il lui ouvrir la porte ? C’est notre débat…

« Ce serait un gros coup dur »

« Je ne suis pas le plus grand fan de Zuriko Davitashvili et de son jeu trop individualiste à mon goût, mais les stats parlent pour lui et sa forme aussi. C’est le meilleur buteur des Verts cette saison avec 8 réalisations, et j’ai du mal à imaginer Kilmer Sports lui ouvrir la porte cet hiver. Si c’est le cas, il faudra vraiment s’interroger sur le projet KSV, car cela réduirait les chances de l’ASSE de remonter en Ligue 1.

Si l’intérêt de Benfica et d’Everton venait à se concrétiser par une offre, je comprendrais que Davitashvili soit tenté par un départ : entre rester à l’ASSE en L2 et s’envoler pour Lisbonne et la Ligue des champions ou pour Liverpool et la Premier League, il n’y a pas photo, il faut bien le reconnaître. Et je trouve qu’il n’est jamais bon de garder un joueur contre son gré. On l’a vu cet été avec Stassin et plus encore (beaucoup plus) avec Ekwah. Mais bon, l’ASSE 4e de L2 et Davitashvili qui part, je n’ose pas y penser. Inconcevable en l’état actuel des choses. Parmi les recrues estampillées KSV, n’importe qui, mais pas lui !»

Laurent HESS

« L’ASSE devrait au moins discuter »

« Je pense que Zuriko Davitashvili pourrait quitter l’ASSE cet hiver malgré son statut de joueur le plus décisif cette saison. Le Géorgien a souvent été capable de changer le cours d’un match par ses accélérations ou ses passes décisives, mais sa régularité laisse parfois à désirer et il fonctionne clairement sur courant alternatif. Étrangement, le Géorgien semble avoir retrouvé de l’énergie à l’approche du mercato hivernal, après avoir déjà exprimé cet été son envie de partir… Cette bipolarité, combiné à son talent, fait qu’il reste à la fois indispensable et problématique pour Erik Horneland.

Par ailleurs, Davitashvili peut bloquer l’éclosion de certains joueurs qui tapent à la porte du onze de départ. Un départ en janvier représenterait certes une perte sportive non négligeable pour l’ASSE mais il offrirait aussi une marge de manœuvre financière confortable à Kilmer Sports. Les dirigeants stéphanois pourraient alors réinvestir le montant obtenu pour recruter un ailier rompu à la Ligue 2, capable de performer immédiatement et de s’insérer facilement dans le système de jeu d’Horneland. Le choix sera stratégique. »

Bastien AUBERT