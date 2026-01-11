Même s’il figure sur les tablettes du Benfica Lisbonne, Zuriko Davitashvili n’est qu’un troisième choix, sans compter que l’ASSE souhaite le conserver.

Révélé en début de semaine, l’intérêt du Benfica Lisbonne pour Zuriko Davitashvili serait bien réel, selon A Bola. José Mourinho n’est pas du tout satisfait de son effectif et ce n’est pas l’élimination en demi-finales de la Coupe de la Ligue contre Braga (1-3), mercredi soir, qui a dû faire changer d’avis le Special One. Surtout qu’il s’agissait du seul trophée que le SLB pouvait remporter cette saison, lui qui accuse dix points de retard sur Porto en championnat et qu’il se déplacera sur le terrain des Dragons mercredi prochain en Coupe du Portugal…

Un joueur visé par l’OM est la priorité du SLB

Davitashvili est donc bien sur les tablettes encarnadas mais il ne figure pas en pole position. C’est le Brésilien André Luiz (Rio Ave), qui était dans le collimateur de l’OM cet hiver, qui serait en pole position. Les négociations entre les deux clubs avancent bien. Au cas où il y aurait un problème, A Bola assure que les plans B se nomment Davitashvili et Wesley, un autre Brésilien, qui évolue pour sa part à Al-Nassr. Ce dernier aurait le grand mérite d’être la piste la moins chère pour le Benfica puisque l’ancien des Corinthians est coté à 5 M€.

Mais le principal problème pour le Benfica, s’il venait à se replier finalement sur Davitashvili, serait que l’AS Saint-Etienne n’est pas vendeuse, comme l’a rappelé notre correspondant, Laurent Hess.